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抬頭就能看飛機、賞百萬夜景！桃園3間新開幕約會景觀餐廳

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▲古山星辰景觀咖啡廳。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲古山星辰景觀咖啡廳。

旅遊中心／綜合報導

不管是想跟曖昧中的對象拉近距離，還是帶熱戀中的另一半浪漫約會，「看夜景」絕對都是不會出錯的加分選擇。《ETtoday新聞雲》就整理了2018年新開幕就擁有超高人氣的景觀餐廳，不管是絕佳山海景色、在A380飛機上看夜景還是超近距離看飛機都各具話題，2019年想成功脫單、和另一半甜蜜增溫就衝這一波！

古山星辰景觀咖啡廳

位在桃園蘆竹區的古山星辰景觀咖啡廳，因為電視節目介紹而爆紅，開幕沒多久就成了桃園熱門打卡點。而古山星辰因為擁有絕佳的瞭望位置，除了可遠眺山海景觀，還能從日落一路欣賞到美麗夜景，咖啡廳佔地寬廣，只要在戶外座位區幾乎就是無死角的最佳觀景點，另外咖啡廳內還有大月亮、星星拱門和LOVE字樣等裝置藝術可以拍照，很受年輕人和親子客歡迎。

▲古山星辰景觀咖啡廳。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲在餐廳頂樓視野遼闊。

▲古山星辰景觀咖啡廳。（圖／滿分的旅遊札記提供）

▲咖啡廳內各種適合拍照的裝置藝術。

地址：桃園市蘆竹區小古山路15號
營業時間：週一至週四 15:00 ~ 2:00
週五至週日 13:00 ~ 3:00
電話：03 324 2589

國道二號空中巴士頭等艙觀景咖啡

在精品商旅頂樓也能欣賞百萬夜景！12月才開幕的國道二號空中巴士頭等艙觀景咖啡，除了可近距離看壯觀的車流和車軌，還能遠望星空及迷人城市燈海，咖啡廳以空中巴士機艙為主題，入館彷彿真的進入頭等艙，戶外還有浪漫的LOVE造景，情調滿分，十分適合情侶約會。

▲▼桃園國道二號空中巴士頭等艙觀景咖啡。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼在桃園市區也能欣賞百萬夜景。

▲▼桃園國道二號空中巴士頭等艙觀景咖啡。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼桃園國道二號空中巴士頭等艙觀景咖啡。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲浪漫吧檯座很適合甜蜜約會。

地址： 桃園市桃園區永安路1216巷6號12F
營業時間：15:00 ~ 24:00 （每週一休）
電話：03 216 1908

大園101景觀餐廳

也是2018年新開幕的大園101景觀餐廳位在大樓8樓，是全亞洲最近距離看飛機降落的餐廳，更是桃園機場週邊唯一可以在分流時段看飛機降落的。不管是坐在有270度大玻璃窗的餐廳內或餐廳頂樓，每隔幾分鐘就有飛機近距離從頭頂上呼嘯而過，相當震撼，另外餐廳內天花板更設計了超夢幻的3D極光和星雲圖，成了另類夜景。

▲桃園景觀餐廳大園101。（圖／大園101景觀餐廳提供）

▲3D極光和星雲圖十分夢幻。

▲桃園景觀餐廳大園101。（圖／大園101景觀餐廳提供）▲桃園景觀餐廳大園101。（圖／大園101景觀餐廳提供）

▲在餐廳一抬頭就能看飛機。

地址：桃園市大園區中正東路97-2號8樓
營業時間：週一、週三至週五 14:00 ~ 01:00
週六 12:00 ~ 01:00 週日 12:00 ~ 12:00
電話： 03 385 9066

關鍵字： 桃園旅遊 景觀餐廳

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