高雄超唯美「花形燒」雞蛋糕　3種造型還有可愛澆花器！

▲超唯美的「花形燒」雞蛋糕。（圖／阿如的小格子提供，以下同，未經授權請勿翻攝）

旅遊中心／綜合報導

圖／《阿如的小格子》

古早味雞蛋糕堪稱台灣的不敗美食，如今在造型和口味上，也越來越多元、有創意！高雄一間行動攤車販賣超唯美的「花形燒」，有櫻花、玫瑰、向日葵3種美麗的花朵，還有可愛的「澆花器」，不但好看又好吃，就連牛皮紙袋也超有文青感。

▲▼行動攤車佈置得像一座小花園，十分用心。

部落客《阿如的小格子》分享這間超美的花形燒，小小的攤車佈置得像一座小花園；而花形燒每天販售的口味不同，當天她造訪時，供應原味、巧克力、香草卡士達3種口味，一份4個，有3種花朵加上一個澆花器，剛好是一組造型，只可惜不能混搭購買。提袋是牛皮紙袋穿上麻繩，非常有文青感的設計包裝，可以看出十分用心。

▲▼ 總共有3種花朵造型、1個澆花器。

▲有櫻花、玫瑰花、向日葵。

▲▼牛皮紙提袋包裝也有文青感。（圖／阿如的小格子）

阿如說，當天她和兩個孩子買了2份，分別是原味和香草卡士達口味。她稱讚花型燒「好看又好吃」，特別是香草卡士達內餡，不膩口，而且剛出爐的時候非常香，邊邊脆脆的很好吃，很快就吃光了，還又買了一包外帶回家。

▲小巧的澆花器好可愛！

▲▼外帶回家擺盤拍照更美！

只不過這家花形燒是行動攤車，多以高雄市區為主，暫時沒有固定的營業時間和地點，想吃的人可以追蹤臉書專頁，老闆會分享資訊，不定時還有贈送小禮品的活動。

阿如的小格子： 部落格 、 粉絲專頁

▲花形燒是行動攤車，暫時沒有固定的營業時間和地點。