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新北三重古早味知高飯　蹄膀入口即化、滷汁配酸菜最對味

三高Sir的美食足跡 三高Sir

本業為竹科人，非專職部落客，過往於台灣北中南居住..

點評：蹄膀的肥皮光是用看的就快口水了
ETtoday餓勢力

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

文、圖／三高sir

帶朋友在台北簡單一天的吃吃喝喝行程之後，晚上提議來三重的33年知高飯作為最後一攤，從我以前住圓山附近時就知道有這麼一家老店，只不過相隔一座橋也沒多遠，卻硬是沒來吃過，同樣在三重的五燈獎以及今大，倒是很久前就造訪過。

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

生意相當好，外帶需要排隊，內用就直接進去看有沒有位子囉，用明星的人名作為桌號，當天坐到的那桌是美鳳有約，我倆的戰力還是保留得不錯，叫了一桌子的菜，以前我不太曉得為什麼要叫知高飯，後來一位朋友跟我說就是「豬哥」阿（台語），才恍然大悟，不過知高飯這種稱呼好像也就台北較喜用，在其他縣市少見，比如在桃園通常會有稱作腿庫飯或是腳庫飯的小店，同樣是滷到偏軟爛的蹄膀肉，用剪刀剪一剪，肉皮蓋在飯上香噴噴的。至於焢肉興盛的彰化台中等地，一般也不叫知高的，且路數口味大相逕庭。

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

若說幾樣菜吃起來如何？個人認為招牌的蹄膀確實是處理得最好的，其他就是香菇好吃，至於諸如雞腿、腳蹄、大腸等，都有更佳的選擇，感覺上蹄膀把老滷的滋味結合至美味，一來肥皮即化而不出油（先行炸過逼油），二來瘦肉偏多的蹄膀也是鬆嫩不乾澀，醬油與糖的古早滷汁夠為入味，令人食慾一振，加上甜甜的酸菜，就很是中意這樣的搭配。

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

▲▼ 新北三重溪尾街33年知高飯。（圖／三高sir 提供）

本次經驗：僅蹄膀特別好味，魯肉飯也ok，算3.5個愛吃臉

溪尾街33年知高飯
地址：新北市三重區溪尾街206號
營業時間：AM10:30~AM1:00

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聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 溪尾街33年知高飯 新北美食 三重美食 達人美食 美食情報 三高sir

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