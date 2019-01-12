山中盪鞦韆、看銀河！苗栗森林系露營地還有鱒魚兩吃

一個追求露營任憑選擇的世界在眼前無限延伸 如果..

點評：露營活動最適合全家一起！

文、圖／何師父

冬夜 就要開始

屏住了氣息 抓住全彩星空

一直等待 不可思議一瞬間

一直等待 光彩奪目那力量

蒼穹之中 星座的傳說

指引著我 光圈先決穿越全視界

台灣稀少的全森林營位 出現南庄

大型隧道帳搭設 須詳問營地主

各式兒童森林遊樂器材 任你遊憩

設置多組 小朋友免排隊，綠色森林裡的大探險家 就是你們

森林營地最棒的各式吊床組合 x 6組

森林碎石營位級配圓碎石鋪地 雨天不積水

隔壁餐廳 一魚兩吃x400元 超值有划算極好吃

營地旁櫻花林道 二月盛開

營地上方景點月球石 有趣小景點

杉彩森林植物生態豐富呈現

谷哥語音定位導航 去杉彩森林露營區不迷路：手機直接點擊即可

杉彩森林露營區 海拔高度表 :

杉彩露營區營地營位圖表 :

杉彩露營區營位尺寸圖表 :

經過南庄 往124縣道36公里處行進

124縣道36.5公里處 左轉上山

行車約3分鐘 大約1.5公里 就到達杉彩森林營地大門

停車場共計有三處 停車容易

一進入營地大門 左手精靈帳就是營本部 此區就是A區：

（A1:4.8X4.7M）（A2:4.5X7.6M）兩帳區

杉彩森林營地 全部是森林碎石營位（可搭小天幕或是客廳帳 空間足夠）

營地主在每個小區塊 都有做一些設施 如鞦韆 吊床等等

防水型插座 片部森林裡面 用電倒是非常方便：特別設計 白色蓋子可活動拿起

按照尺寸圖 免強找個位子穿插 大帳還是搭的下

營地主也是個露營人 就陪大家一起露營囉：為了呈現完美森林景象 堅持不再搭設任何破壞樹林的設施，森林裡的白色精靈 真的美極了呢！

浴廁旁邊的B區 : （B3:3.5X7M）（B4:3.3X7M）X2帳

B3.B4,100%全遮陽的森林區 營地主特別選用火車石＋小圓碎石級配為底 讓雨天也絕不積水，圓碎石比較不傷帳篷底墊 不過何師父還是建議選用護草墊較佳 已建議營地改進

B區塊搭設2帳 配合小型天幕或是客廳帳 還有很大的空間

B區最特別的就是這B5營位 : （3.2MX4M+2.5X2.5）可搭客廳帳或是小天幕

可搭設普通帳篷 地面整理的相當平坦

C6營位 : 4X6M

位於大石塊旁 上方就是水槽 下方就有一個鞦韆

位於旁邊的角落較無人干擾 是個好營位我喜歡

C7營位 : 4X5.5M

位於森林中央的營位 通道旁 行走方便

C7全景圖 依樣都是山林環繞 客廳帳應可搭在通道另一邊

在來看看C8營位：3.8X5.2M

此營位最靠近營地大門 搬運極為方便

再往上走就是 D區 : 水槽都是共用（已建議營地再增加三組水槽 並且附上夜間燈光照明）

D9營位（左邊D3.8X5.3M）（右邊4.3X7M）同一區域

基本上可搭大帳 沒甚麼問題

D9:位子相當大 可搭隧道帳（已經建議營主將兩個區塊合一）

大水塔前方為 D10營位 5.3X6.4M

一般帳棚都搭的下 前方還可搭設天幕等等

空景最漂亮的E區全圖 : E11-12

正前方空地為E11 樹林內吊床位子為E12

E12營位 :4X7M 可搭設隧道帳

E11營位 4X7M其實隧道帳也能搭的下 前方算是寬闊

E11營位前方還有腹地 我想大帳或是加個小天幕應該是可行的

夜衝杉彩 換得的是平靜的一天 閒到發慌呢

到達營地也才得知 原來阿 何師父連續兩年的跨年 都是成為營地的第一個收費客人

新的一年 開張好彩頭就讓我先領走囉 夜衝萬歲XD

營地最後一區 F區 : D13 5X8.3M

可搭設大型隧道帳 整理的相當平坦乾淨

夜拍D13 森林環景就在上方 極為可觀

只可惜了這幾天夜間 天象氣候不佳 無光害的環境 森林裡的星光一定是相當迷人呢

（D14 3.3X9）營位 : 位子相當長 算大

剛好是1帳1廳 無太大問題

森林緩坡上方 遊樂器材鞦韆X1只

基本上此區適合包區較佳 行走出入較方便

最後一個營位 F15 :3.1X9M

森林最下方的營位 我喜歡這個位子 旁邊如能有個小小森林步道 會更加分呢

F區出入口 九有一個水槽共用附燈光照明以及插座

杉彩森林營地 衛浴設施集中一處：（A.B區水槽集中至此處共用）

營地提供冰箱以及冷凍庫 方便大家使用

並且100加侖大型熱水供應 水溫相當穩定 冬天熱水一級棒

大型親子浴室X3間 可容納四個大人沐浴的空間

全廁所都提供和成馬桶座 讓你的屁屁洗的超乾淨

男士專屬分開在前端附上遮蓋 隱密度最高

經營地主介紹 前往營地旁邊的南庄鱒魚場 享用午餐

還沒中午才十一點多 提前吃吃喝喝也不錯 畢竟也怕人太多時拍照不方便

主菜較目表：（有提供合菜）這次選用一魚兩吃X400 不貴呢

其他各式菜單 我選擇較便宜的兩樣菜色

鱒魚呢 當然是到外面的大魚缸現撈囉 打趣的說要大隻一點的

還真的撈出一隻 超大隻的鱒魚 作為一魚兩吃的材料

營地主特別推薦 一魚兩吃紅燒鱒魚一定要點的

新鮮的鱒魚 十分鐘內就熱呼呼的上桌 冬天兩個人餐廳內簡單吃吃 露營懶得煮這樣一桌就滿分了

全新的一天 全新的生活

杉彩森林露營區 資訊一覽表

營地注意事項 1 : 附上營位尺寸圖表 也請詳看

營地注意事項 2 : 森林區共計三個出入口可搬裝備

營地注意事項 3 : 減帳至15帳位都可搭客小天幕或客廳帳

營地費用 : 一帳x1000兩 夜衝半價唯一特約

營地營位 : 目前共計X15營位

營地電話 : 0911 242 903

營地位址 : 苗栗縣南庄鄉蓬萊村 大坪聯絡道路

營地衛浴 : 親子浴室X3間

殘障設施 : 門檻低 非常方便進入

毛孩營地 : 可 請做好自我清潔管理並且繫繩 切勿擾人

營地停車 : 需停至專屬停車位 (營位旁可卸裝備)

營地民宿 : 無

營地電力 : 非常方便

電器提供 : 吹風機 冰箱 （營位獨立插座）

手機訊號 : 中華電信 台哥大4G會飄（還是有訊號）

夏天露營 : 可 中海拔700公尺

租借帳棚 : 無

營地好康 1 : 苗栗森林營地 無太多陡坡路好開

營地好康 2 : 營地旁就是餐廳 可免煮食超方便

營地好康 3 : 離護魚步道,南庄老街約5-15分鐘可達

營地好康 4 : 低光害的環境 可觀銀河星座

營地好康 5 : 4-6月螢火蟲季可賞螢 桐花季賞花

