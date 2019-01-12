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山中盪鞦韆、看銀河！苗栗森林系露營地還有鱒魚兩吃

何師父Love露營 何師父

一個追求露營任憑選擇的世界在眼前無限延伸 如果..

點評：露營活動最適合全家一起！
ETtoday旅遊雲

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

文、圖／何師父

冬夜 就要開始
屏住了氣息 抓住全彩星空
一直等待 不可思議一瞬間
一直等待 光彩奪目那力量
蒼穹之中 星座的傳說
指引著我 光圈先決穿越全視界

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

台灣稀少的全森林營位 出現南庄

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

大型隧道帳搭設 須詳問營地主

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

各式兒童森林遊樂器材 任你遊憩

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

設置多組 小朋友免排隊，綠色森林裡的大探險家 就是你們
森林營地最棒的各式吊床組合 x 6組

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

森林碎石營位級配圓碎石鋪地 雨天不積水

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

隔壁餐廳 一魚兩吃x400元 超值有划算極好吃

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

營地旁櫻花林道 二月盛開

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

營地上方景點月球石 有趣小景點

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

杉彩森林植物生態豐富呈現

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

谷哥語音定位導航 去杉彩森林露營區不迷路：手機直接點擊即可
杉彩森林露營區 海拔高度表 :

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

杉彩露營區營地營位圖表 :

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

杉彩露營區營位尺寸圖表 :

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

經過南庄 往124縣道36公里處行進

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

124縣道36.5公里處 左轉上山

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

行車約3分鐘 大約1.5公里 就到達杉彩森林營地大門

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

停車場共計有三處 停車容易

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

一進入營地大門 左手精靈帳就是營本部 此區就是A區：
（A1:4.8X4.7M）（A2:4.5X7.6M）兩帳區

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

杉彩森林營地 全部是森林碎石營位（可搭小天幕或是客廳帳 空間足夠）

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

營地主在每個小區塊 都有做一些設施 如鞦韆 吊床等等

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

防水型插座 片部森林裡面 用電倒是非常方便：特別設計 白色蓋子可活動拿起

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

按照尺寸圖 免強找個位子穿插 大帳還是搭的下

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

營地主也是個露營人 就陪大家一起露營囉：為了呈現完美森林景象 堅持不再搭設任何破壞樹林的設施，森林裡的白色精靈 真的美極了呢！

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

浴廁旁邊的B區 : （B3:3.5X7M）（B4:3.3X7M）X2帳
B3.B4,100%全遮陽的森林區 營地主特別選用火車石＋小圓碎石級配為底 讓雨天也絕不積水，圓碎石比較不傷帳篷底墊 不過何師父還是建議選用護草墊較佳 已建議營地改進

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

B區塊搭設2帳 配合小型天幕或是客廳帳 還有很大的空間

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

B區最特別的就是這B5營位 : （3.2MX4M+2.5X2.5）可搭客廳帳或是小天幕

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

可搭設普通帳篷 地面整理的相當平坦

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

C6營位 : 4X6M

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

位於大石塊旁 上方就是水槽 下方就有一個鞦韆

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

位於旁邊的角落較無人干擾 是個好營位我喜歡

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

C7營位 : 4X5.5M

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

位於森林中央的營位 通道旁 行走方便

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

C7全景圖 依樣都是山林環繞 客廳帳應可搭在通道另一邊

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

在來看看C8營位：3.8X5.2M

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

此營位最靠近營地大門 搬運極為方便

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

再往上走就是 D區 : 水槽都是共用（已建議營地再增加三組水槽 並且附上夜間燈光照明）

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

D9營位（左邊D3.8X5.3M）（右邊4.3X7M）同一區域

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

基本上可搭大帳 沒甚麼問題

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

D9:位子相當大 可搭隧道帳（已經建議營主將兩個區塊合一）

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

大水塔前方為 D10營位 5.3X6.4M

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

一般帳棚都搭的下 前方還可搭設天幕等等

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

空景最漂亮的E區全圖 : E11-12

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

正前方空地為E11 樹林內吊床位子為E12

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

E12營位 :4X7M 可搭設隧道帳

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

E11營位 4X7M其實隧道帳也能搭的下 前方算是寬闊

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

E11營位前方還有腹地 我想大帳或是加個小天幕應該是可行的

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

夜衝杉彩 換得的是平靜的一天 閒到發慌呢

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

到達營地也才得知 原來阿 何師父連續兩年的跨年 都是成為營地的第一個收費客人

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

新的一年 開張好彩頭就讓我先領走囉 夜衝萬歲XD

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

營地最後一區 F區 : D13 5X8.3M

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

可搭設大型隧道帳 整理的相當平坦乾淨

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

夜拍D13 森林環景就在上方 極為可觀

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

只可惜了這幾天夜間 天象氣候不佳 無光害的環境 森林裡的星光一定是相當迷人呢

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

（D14 3.3X9）營位 : 位子相當長 算大

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

剛好是1帳1廳 無太大問題

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

森林緩坡上方 遊樂器材鞦韆X1只

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

基本上此區適合包區較佳 行走出入較方便

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

最後一個營位 F15 :3.1X9M

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

森林最下方的營位 我喜歡這個位子 旁邊如能有個小小森林步道 會更加分呢

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

F區出入口 九有一個水槽共用附燈光照明以及插座

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

杉彩森林營地 衛浴設施集中一處：（A.B區水槽集中至此處共用）

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

營地提供冰箱以及冷凍庫 方便大家使用

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

並且100加侖大型熱水供應 水溫相當穩定 冬天熱水一級棒

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

大型親子浴室X3間 可容納四個大人沐浴的空間

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

全廁所都提供和成馬桶座 讓你的屁屁洗的超乾淨

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

男士專屬分開在前端附上遮蓋 隱密度最高

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

經營地主介紹 前往營地旁邊的南庄鱒魚場 享用午餐

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

還沒中午才十一點多 提前吃吃喝喝也不錯 畢竟也怕人太多時拍照不方便

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

主菜較目表：（有提供合菜）這次選用一魚兩吃X400 不貴呢

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

其他各式菜單 我選擇較便宜的兩樣菜色

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

鱒魚呢 當然是到外面的大魚缸現撈囉 打趣的說要大隻一點的

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

還真的撈出一隻 超大隻的鱒魚 作為一魚兩吃的材料

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

營地主特別推薦 一魚兩吃紅燒鱒魚一定要點的

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

新鮮的鱒魚 十分鐘內就熱呼呼的上桌 冬天兩個人餐廳內簡單吃吃 露營懶得煮這樣一桌就滿分了

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

全新的一天 全新的生活

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

▲▼ 苗栗森林系露營地介紹。（圖／何師父 提供）

杉彩森林露營區 資訊一覽表 
營地注意事項 1 : 附上營位尺寸圖表 也請詳看
營地注意事項 2 : 森林區共計三個出入口可搬裝備
營地注意事項 3 : 減帳至15帳位都可搭客小天幕或客廳帳
營地費用 : 一帳x1000兩 夜衝半價唯一特約
營地營位 : 目前共計X15營位
營地電話 : 0911 242 903
營地位址 : 苗栗縣南庄鄉蓬萊村 大坪聯絡道路
營地衛浴 : 親子浴室X3間
殘障設施 : 門檻低 非常方便進入
毛孩營地 : 可 請做好自我清潔管理並且繫繩 切勿擾人
營地停車 : 需停至專屬停車位 (營位旁可卸裝備)
營地民宿 : 無
營地電力 : 非常方便
電器提供 : 吹風機 冰箱 （營位獨立插座）
手機訊號 : 中華電信 台哥大4G會飄（還是有訊號）
夏天露營 : 可 中海拔700公尺
租借帳棚 : 無
營地好康 1 : 苗栗森林營地 無太多陡坡路好開
營地好康 2 : 營地旁就是餐廳 可免煮食超方便
營地好康 3 : 離護魚步道,南庄老街約5-15分鐘可達
營地好康 4 : 低光害的環境 可觀銀河星座
營地好康 5 : 4-6月螢火蟲季可賞螢 桐花季賞花

何師父LOVE露營
一個追求露營任憑選擇的世界在眼前無限延伸
如果我露營的夢想能夠引導你方向的話
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關鍵字： 杉彩森林露營區 苗栗旅遊 何師父 達人旅遊 露營旅遊 南庄旅遊

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