雲海如「白色巨浪」！苗栗新開無光害露營地2月前夜衝半價

▲苗栗新開的露營地，雲海宛如「白色巨浪」！（圖／何師父love露營，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

圖／何師父love露營

想要遠離塵囂、親近大自然，就前往高海拔地區體會「仙境」吧！露營旅遊達人《何師父Love露營》近日分享一間苗栗新開露營地遊記，形容雲海宛如「白色巨浪」襲來，也能欣賞到超美的夕陽雲彩，附近有登山步道，營區內還有超酷的甲蟲生態教室，提供小朋友免費的導覽。隨著不同季節，營地也有草莓季、櫻花季、螢火蟲季等，目前12月試營運每帳600元，明年1月起800元，2月以前也有夜衝500元優惠，適合喜歡露營的一家大小前來。

▲▼超壯觀的雲海大景，讓人彷彿置身仙境。

何師父分享這間位在苗栗大湖鄉的新開露營地「瑪那邦之星-蟲蟲生態營地」，海拔約1000公尺，可以欣賞超壯觀的雲海大景，宛如置身仙境，琉璃光、雲瀑、夕陽雲彩也非常動人；此外這裡光害稀少，若在夏季滿天「銀河」將清晰可見。

▲夕陽雲彩也非常動人。



▲營地的正前方，即可欣賞到鯉魚潭全景。

營地的正前方，即可欣賞到鯉魚潭全景；營地旁則有馬拉邦山天然湖登山口，喜歡挑戰登山的一家大小非常適合前往。隨著季節變化，也有不同的景致，大約11月至隔年4月有草莓季、1月則有櫻花季、3月李花季，約5至6月有螢火蟲季，秋天也有楓紅綻放。

▲▼營地旁則有馬拉邦山天然湖登山口，喜歡挑戰登山的一家大小非常適合前往。

除此之外，7月至9月是營區的甲蟲季節，營主會分享20年的採集和飼育經驗，園內還附設「鍬形蟲展示教育室」（甲蟲生態教室），提供小朋友免費的生態導覽，認識這個特別的小生命。

▲▼園內還附設「甲蟲生態教室」，提供小朋友免費的生態導覽。

目前「瑪那邦之星」營地營位共計25帳位，12月開始試營運600元（包含跨年），1月起每帳800元，2月起每帳1000元，而在2月前（含）夜衝還有半價500元特價。營區會提供吹風機、冷凍櫃、公共冰箱、行李拉車、公共衛浴設備，如果想帶毛小孩前往，須自備牽繩、不打擾他人為前提。

▲園區內還有兒童休憩玩具。

▲每一個帳位都是VIP賞景區。

▲▼營主勤勞巡視，衛浴設備十分乾淨！

▲還有設置貼心的觀景休憩區。

▲欣賞雲海大景，2月以前都有優惠。

瑪那邦之星

電話：0985-989659

地址：苗栗縣大湖鄉東興村12鄰上湖31號

粉絲團：瑪那邦之星-蟲蟲生態營地