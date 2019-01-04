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有服務業經驗就行！星宇首招120名空服員　申請資格看這邊

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▲星宇航空招募空服員。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空公開招募空服員。（圖／星宇航空提供）

記者于佳云／台北報導

繼機師招募後，星宇航空今（4）日公布「漫步雲端，無限翱翔」首梯客艙組員招募計畫，歡迎具3年以上國際航空公司空服經驗，或2年以上服務業相關經驗者加入。星宇航空表示，凡中華民國國籍，男女不拘，具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明，即可上星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）申請。

星宇表示，本次客艙組員招募計畫，報名時間為即日起至2019年1月21日止，預計於3月中旬進行面試，目標錄取120名，錄取人員將配合機隊交機時程，自今年7月起分批報到。錄取者報到後，將於星宇航空內湖總部進行地面訓練及機上實習。訓練課程涵蓋飛航安全及服務，教導學員如何冷靜處理航機異常緊急狀況，及急救護理方法。服務課程包含機內餐點服務流程、調酒、熱餐、服務理念及禮儀課程等。

▲星宇航空招募。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空自去年開始招募大批人才。（圖／星宇航空提供）

在薪資方面，星宇航空表示因空服員薪資匯視航班和飛時調整，但由於目前航線規劃還沒確定，因此確切薪資無法透露，另外也會視經驗和年資而定，計算方式不會比業界差。

2019年星宇航空正式進入開航倒數1年，10架A321neo規劃於今年底開始陸續引進，開航初期以該機型飛航東南亞、東北亞航線。今年也將持續招募優秀人才，從地面到天空，組建優秀的專業團隊，做足準備迎接2020年首航。所有職缺詳情，可上星宇航空網站www.starlux-airlines.com查詢。

關鍵字： 航空動態 星宇航空

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