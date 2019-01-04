台南七股IG攻略！超萌動物、旋轉木馬　還有隱藏打卡點

▲七股鹽山超萌的大型動物裝置藝術！（圖／IG @33__tuzi 授權提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）



旅遊中心／綜合報導

台南不只有古蹟、小吃美食，如果想拍一些不同的IG美照，不妨到七股一次踩2個景點！IG網友33__tuzi分享，除了超人氣的地標「鹽山」，雪白山峰聳立在濱海處相當顯眼，加上超萌的大型動物裝置藝術「棲息」，可愛又好拍；還有尚未開放的七股遊客中心，整片的長梯配上藍天，成為隱藏版打卡點，拍起來超有意境。

1.七股鹽山超萌動物、旋轉木馬

▲很想來一曲的歌：我們一起學貓叫～（圖／IG @33__tuzi）

七股鹽山每年都會設計一座巨型裝置藝術置，從2015年的白色招財貓、2016年愛神、2017年貓頭鷹、2018年的好運企鵝，2019年還有高達6.3公尺、寬5.5公尺的「幸福萌鹿」登場。除了這些大型動物裝置藝術，現場也有無須等候排隊拍照的「旋轉木馬」，加上美美的鹽山陪襯，拍起來夢幻又浪漫。

▲▼全部拍完大概要繞一整圈，根本集點卡的概念。（圖／IG @33__tuzi）

▲2019年「幸福萌鹿」。（圖／《七股鹽山》臉書專頁）

▲完全無須等候排隊拍照的旋轉木馬，還有美美的鹽山當陪襯。（圖／IG @33__tuzi）

七股鹽山

地址：台南市七股區鹽埕里66號

2.七股遊客中心

▲光是階梯就很好拍，不過遊客中心目前尚未完工，所以可以搭配鹽山一起玩唷！（圖／IG @33__tuzi）

距離鹽山不遠處的「七股遊客中心」，雖然尚未開放，但已成為IG網友間口耳相傳的私房打卡景點，灰白水泥風格建築，特別是整片寬敞、交錯的長階梯，穿插斜坡，形成獨特的線條，在藍天和光影襯托下，顯得十分壯觀又有設計感。喜歡拍照的人，可以在遊玩鹽山過後一起踩點，不過記得也要愛護環境，珍惜這個隱藏版景點！

▲「人生總會有許多要做抉擇的事，一旦決定了就勇敢往前衝吧！」（圖／IG @33__tuzi）

▲▼純白的水泥建築和藍藍的天空相呼應，畫面真美！（圖／IG @33__tuzi）

七股遊客中心

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