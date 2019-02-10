帶Baby去海島泡水可行嗎？達人傳授親子海島旅行注意事項

▲冬天特別嚮往飛到海島度假。（示意圖／記者于佳云攝）

文／許老師的海洋夢



海島旅行適合小孩嗎？



海島旅行親子遊的注意事項

如何循序漸進帶領孩子親近海洋愛上玩水

孩童玩水的注意事項及安全配備

這幾年很流行國外海島旅遊，許多身邊朋友會跟我討論海島旅行到底適不適合家庭親子同行呢？又或是海上活動適合帶多大年記的小孩同行呢？



海島旅行輕鬆愜意不用趕行程、不須舟車勞頓，是特別適合家有小小孩的行程。我第一次帶孩子去海島旅行是寶寶六個月大時，這沒有標準答案，只要孩子狀況穩定你覺得準備好了就是時機。以下跟大家從幾個面向分享爸爸經。



首先是「訂房」，選擇一間可步行至沙灘的飯店是非常重要的！畢竟帶小孩玩水的前後準備功夫還不少，零零碎碎的物品一大堆，換洗衣物、泳裝、帽子、防曬乳、尿布、水壺、正餐、零食、毛巾、餐墊、玩沙組、泳圈….多到不勝枚舉，這些東西誰扛？爸爸扛！東西遺漏了誰回去拿？爸爸拿！小孩身體不適要休息想尿尿，誰抱回房間處理，爸爸抱！再說玩玩水可以直接走回飯店房間洗個舒舒服服的熱水澡，小孩不容易著涼生病，也避免因為阿雜情緒失控，生理心理都照顧到，旅程就順暢了！



所以說飯店若是走路就能玩水相對可以減少許多瑣碎的雜事，可以專心享受在親子戲水的美好時光，更能留下親子互動的美好回憶。(當然也省下許多爸爸的體力)



對於鮮少接觸大海的孩子，可以先從玩沙開始熟悉環境，第一次接觸到沙灘的小嬰兒剛開始一定會感覺有點怕怕的，不要心急陪伴孩子一步步接觸適應，基本上沒有小孩不愛玩沙，只是陌生的觸感對寶寶震撼有點大，接觸時間由短至長、接觸面積由小至大，等適應沙灘後再由爸媽帶著慢慢前往岸邊踏浪。



流動性的大海對初次接觸的寶寶來說是很沒有安全感的，當孩子哭或是反抗時不要因為覺得可愛就取笑他們，緊緊地抱著貼緊孩子給予安全感，可以用童話語言鼓勵，比如說：「哇！大海怎麼會吐泡泡，好像我們洗澡的泡泡浴喔！爸爸陪你去摸摸看泡泡好嗎？」若是接受度不高就不要勉強，慢慢循序漸進接觸海洋環境，起步很重要切忌建立排斥感。



但如果你的小孩時常玩水，有許多接觸游泳池環境且不怕水，就可直接由父母陪同進入淺水區遊玩，前提是選擇海浪較小、坡度較平緩的淺灘，最好是水深及膝，非常適合大人陪伴小孩認識大海波浪、水溫和海中生物的環境。牽手漫步淺灘、或倚靠爸媽身旁漂浮、浮游等享受優游樂趣。

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為了安心的讓小孩在海邊戲水，備齊玩水配備非常重要，包含尺寸適中的救生衣、兼具防曬和保溫功能的防磨衣、對小孩皮膚刺激低也顧及海洋環境的天然無毒防曬乳，以及帽子、墨鏡等防曬用品，小孩皮膚薄容易曬傷，海邊紫外線強特別曝曬，保護身體臉部之外，眼睛的防護時常會被遺漏千萬不能忽視喔！



寫著寫著又想訂機票了，冷冷的冬天飛去溫暖的海島曬太陽最舒服了啊！

海洋休閒觀光系助理教授│水域活動狂熱份子│博士進修生│兩個女兒的爸。

游泳│帆船│風浪板│獨木舟│衝浪│船艇遊憩│潛水是興趣也是工作，擅長玩耍與教學。

夢想是攜帶妻女航行帆船環遊世界。



※本文經「許老師的海洋夢」同意轉載（原文如下）