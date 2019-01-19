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台南新開火鍋不限時吃到飽！超吸睛甜點分子冰淇淋

點評：吃到最後不要忘記來份甜點～都是師傅親自做的><
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▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

▲位在台南德安百貨裡的蜜蜜仙境吃到飽餐廳。（圖／愛薇兒的享樂人生提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台灣人最常去聚餐的地點吃到飽絕對可以列入前三名，不管是火鍋類還是燒烤類，都各有各的擁戴者，這次台南的吃到飽又多一家店供大家選擇了！愛薇兒的享樂人生推薦的是不限時吃到飽，吃飯不用低頭猛吃不跟彼此說話，就怕超過時間卻還沒吃飽！

▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

▲▼店內的空間頗為寬敞，另外也有隔間可以做選擇。

▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

▲▼店家走的是Buffet的路線，整個餐點區包含日料、熟食、甜點等供應。

▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

位在德安百貨14樓的火鍋吃到飽「蜜蜜仙境」是主打海鮮類，愛薇兒表示，電梯一打開就會看到相當有設計風格的櫃台，而整間餐廳空間十分寬敞，如果希望可以在不被打擾的狀況下用餐，也有隔間的區域可以選擇。整個餐點區大約分為7區，包括日式料理、熟食、甜點飲料等，走的是Buffet的路線。

▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

▲▼火鍋湯底共有四種可供選擇，包括昆布、叻沙、西瓜綿及麻辣口味。

▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

在火鍋方面，有四種湯底可以選擇，分別是昆布、叻沙、西瓜綿及麻辣口味，另外，愛薇兒提到，餐廳有供應每鍋限定兩隻的天使紅蝦，而且尺寸不小，而在肉品區的供應上有牛、豬、鴨、羊的種類。吃飽後，一定要來盤甜點才算是完整的一餐，根據愛薇兒資訊，餐廳的甜點都是由店裡師傅製作，在選擇上非常多樣化；想要來盤水果或是喝杯熱茶緩和剛吃飽還撐著的胃，店內同樣提供多種品項，而且愛薇兒認為，店家在補齊料理的速度相當快，因此不用擔心走去拿取的時候被拿光就撲空了！　

▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

▲▼飯後甜點由師傅親自製作外，店家供應的現做分子冰淇淋更引起大家的興趣。

▲▼台南蜜蜜仙境。（圖／愛薇兒的享樂人生提供）

喜歡吃Buffet可以一次品嘗到很多不同類型料理的朋友、或是聚餐想試試新地點的人，不妨到蜜蜜仙境嘗試看看！

蜜蜜仙境
地址：台南市東區中華東路三段360號（德安百貨14樓）
營業時間：11：30－22：00
電話：06-2607777

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 愛薇兒的享樂人生 蜜蜜仙境 火鍋 Buffet 吃到飽美食 台南美食

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