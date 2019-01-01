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2大隻魷魚鋪滿碗公超級狂！台中必嘗海派大份量日式丼飯　

點評：兩大隻魷魚超級狂的！
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 ▲超大丼飯價格也是超級划算

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

台中草悟道是很多觀光客到訪台中必去參觀也是在地人假日休閒的好地方，除了大家熟知的兩排高大樹木和片綠草地外，草悟道周圍更是美食雲集，可以說是台中美食一級戰區！近期一間日式丼飯餐廳在網路上討論度極高，雖然開幕不久，但每到用餐時刻，店內店外總有滿滿的人潮。今天部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」在社團「旅遊超爽的！」中帶大家看看CP值超高的丼飯，超狂用料連大碗公都裝不下！

▲▼安和居。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

每一碗丼飯上面都鋪滿滿的料

部落客表示，非常喜歡充滿綠意且露天的小庭院，天氣好的話，坐在戶外用餐也是另外一種享受！工業風的裝潢設計，使整個用餐環境看起來有點復古又有點時髦，裸露的水泥牆和鑲嵌在牆壁裡的機器零件或水管，都營造出一種獨特的風格！

▲▼安和明。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

用餐時間人超級多

「安和明」是一間丼飯專賣店，主打海派大份量、不用花大錢就可以吃得超有飽足感，甚至小鳥胃的朋友還可以兩人一起分食，紮紮實實完全是真材實料。平均價位落在１５０－２００元甚至最便宜的丼飯只要９０元！加價還可以升級套餐，無限供應白飯、小菜、醬汁以及刨冰。這樣佛心的店家，難怪用餐時間總是大排長龍！

▲▼安和居。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

多樣餐點可以選擇

▲▼安和居。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

升級套餐可以享用無限供應刨冰

其中部落客推薦的「雞霸王丼」，外面的皮烤得很酥、味道迷人，十足充滿了義式香料的香氣，盛裝的方式偏向日式，但味道卻是偏向義式，整個半隻雞就擺在木桶上，長相超級浮誇！

另一個則是在網路上掀起熱潮的「鮮炸鮮魷丼」，兩隻酥炸大魷魚完整的擺在丼飯上，一隻淋上獨特醬汁和蔥花另外一隻撒上單純的胡椒鹽，是視覺和味覺的衝擊！而「炸好多魚魚魚丼」則是部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」在口味上排行第一的餐點，份量大器，炸魴魚依舊是滿到連下的食材都快看不見，一碗裡足足就有7-8塊，可以吃得非常飽。

▲▼安和居。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

雞霸王丼

▲▼安和居。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

半隻雞鋪在飯上面

▲▼安和居。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

鮮炸鮮魷丼

▲▼安和居。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

兩大隻魷魚有兩種口味

▲▼安和居。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

飯量超足夠的炸好多魚魚魚丼

餐廳屬於半自助式，茶類以及高麗菜沙拉都是免費自取且無限量供應的！但店家也特別提醒，每次取量都取適當的量，不要浪費的前提下都可以任意食用。

安和明　肉食主義

電話：04-23052055
店址：台中市西區模範街13巷5號
營業時間：12：00 – 15：00、17：00 – 21：00

關鍵字： 台中美食 台中草悟道 安和明 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse 日式丼飯 達人美食 美食情報

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