別只去吳哥窟！達人告訴你　柬埔寨首都金邊這樣玩

點評：有機會一定要去！

旅遊中心／綜合報導

說到東南亞的柬埔寨，許多人可能會想到大名鼎鼎的吳哥窟，但其實在柬埔寨的首都金邊，也有許多可以玩的地方。就讓我們跟著部落客《工程師出去玩》到金邊一遊！

去一個國家最重要的就是簽證了，入境柬埔寨的台灣人可以辦落地簽，一次30美元，可停留一個月。有趣的是，在辦理簽證時先遞交了護照之後，會在下一個窗口核發簽證跟收費，但不會喊名字，只會舉起你的護照，因此要睜大眼睛仔細看自己的護照是哪一本。

▲抵達金邊．記得辦落地簽。

到了市區，可以來非常顯眼的獨立紀念碑拍照。而去到中央市場則能體驗到當地的風情，油義大利人設計，法國人建造的中央市場，裡面有各式各樣的東西，甚至還有賣珠寶，也有玩具、家居品，也能買到魚貨。

▲獨立紀念碑。

▲中央市場的珠寶攤。

柬埔寨的飲食也是不能錯過，如法國麵包，外皮烤的香酥，裡面通常會包肉丸、辣椒等等，也能吃自己動手包的柬式春捲。也不能錯過網美飲料店HEEKCAA，而切這邊的飲食基本上不會太貴，可以發掘很多當地小吃。

▲網美飲料店。

來到柬埔寨，其實只要帶美元就可以了，柬埔寨內都通用美金，1美元兌4000柬幣，不用特別換柬幣，但是記得多換小面額的美金，以免買東西時店家找不開。