自動洗髮機、獨家美食！微風南山1/10開幕　三大特色懶人包

▲微風南山。（圖／微風集團提供）

旅遊中心／綜合報導

微風南山將於1月10日正式開幕，從2018年底開始包括商場內的美食餐廳、必逛店家、特色服務資訊一一釋出，讓許多人期待不已，以下整理出微風南山必逛三大特色懶人包，趕快筆記，先記好想逛的店家吧！

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▲微風atré。（圖／微風集團提供)

1.東京生活時尚複合式商場arté進駐

微風南山此次與atré、日本三井物產三方聯盟將atré引進台灣，微風atré樓層為2樓到4樓，進駐51間複合品牌時尚店，包括二樓集中甜點美食樓層有Blue Bottle Coffee（藍瓶咖啡）、Dandelion Chocolatele、le Boulanger de Monge、9 Palette Parlor等；三樓的台灣首店有UNITED ARROWS、BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS 、Kobe sweets café；四樓台灣首店有DANCING CRAB、JAPAN RAIL CAFE等等。

▲藍瓶咖啡來了！全台首家禮品概念店2019年1月進駐微風南山。（圖／記者黃士原攝）

▲藍瓶咖啡的有機罐裝冷咖啡。（圖／記者黃士原攝）

微風南山atré最受矚目的品牌之一就是「Blue Bottle Coffee禮品店」，這是一家期間限定店，提供消費者可採購的Blue Bottle Coffee咖啡和禮品，包括咖啡豆、限量提供來自北加州廠獨製的有機罐裝冷咖啡等，以及周邊商品，但目前尚未提供現場現煮咖啡。

▲ JR東日本 JAPAN RAIL CAFE 。（圖／翻攝自JAPAN RAIL CAFE）

2.JR東日本海外第2間JAPAN RAIL CAFE

JR東日本旗下的主題咖啡店「JAPAN RAIL CAFE」，是結合咖啡店與推廣日本旅遊的複合式設施，現在繼新加坡之後，將在微風南山打造亞洲第二間分店，除了推廣日本旅遊相關資訊外，更販售JR東日本一系列實用鐵路周遊券。

最特別的是，JAPAN RAIL CAFE微風南山店此次更與1907創業的静岡「丸七製茶」合作，推出7種等級不同濃度的抹茶冰淇淋，從1到7級一系列等待抹茶控前來挑戰，其中プレミアム No.7（Premium No.7）據說是世界上最濃的抹茶冰淇淋，身為抹茶控千萬不要錯過。

▲微風南山引進自動洗髮機。（圖／品牌提供）

3.自動洗髮機

微風南山的Of cosmetics 首度引進自動洗髮機，貼心提出「洗護產品親試」的概念，引進自動洗髮機，高壓水柱能夠深入毛孔徹底清潔，再利用蒸氣溫度加強護髮效果，僅需15分鐘就能享受日式完整沙龍護理體驗，體驗後頭髮微濕，現場備有吹風機讓消費者自行吹整，完全模擬在家使用感受，藉此貼心服務，讓洗髮精也能現場試用，從此買洗護產品不再只有聞香味，好不好用試過就知道