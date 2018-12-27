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微風南山獨家！2間必吃抹茶甜點　有宇治珍奶、世界最濃抹茶冰

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▲JAPAN RAIL CAFE 1/10首度登台　吃得到世界上最濃的抹茶冰淇淋。(圖／取自JR東日本網站發布之新聞稿)

▲JAPAN RAIL CAFE　吃得到世界上最濃的抹茶冰淇淋。（圖／取自JR東日本網站發布之新聞稿）

記者蔡玟君／綜合報導

微風南山確定於2019年1月10日正式開幕，除了與atré、日本三井物產三方聯盟引進「微風atré」，更進駐超過70個美食品牌，其中更有30個以上是全台獨家。在這一連串美食清單中，就有2間抹茶店是身為抹茶控絕對不能錯過的，以下就整理出這2間微風南山獨家的抹茶甜點店資訊，想品味最道地的日本抹茶，就一定要列入清單中！

▲▼ JR東日本 JAPAN RAIL CAFE 。（圖／翻攝自JAPAN RAIL CAFE）

▲JR東日本 JAPAN RAIL CAFE 。（圖／翻攝自JAPAN RAIL CAFE）

JAPAN RAIL CAFE
JR東日本旗下的主題咖啡店「JAPAN RAIL CAFE」，是結合咖啡店與推廣日本旅遊的複合式設施，現在繼新加坡之後，將在微風南山打造亞洲第二間分店，除了推廣日本旅遊相關資訊外，更販售JR東日本一系列實用鐵路周遊券。

最特別的是，JAPAN RAIL CAFE微風南山店此次更與1907創業的静岡「丸七製茶」合作，推出7種等級不同濃度的抹茶冰淇淋，從1到7級一系列等待抹茶控前來挑戰，其中プレミアム No.7（Premium No.7）據說是世界上最濃的抹茶冰淇淋，身為抹茶控千萬不要錯過。

▲▼宇治茶茶王國小王子微風南山店。（圖／翻攝自チャチャ王国のおうじちゃま臉書專頁）

▲宇治茶茶小王子微風南山店。（圖／翻攝自チャチャ王国のおうじちゃま臉書專頁

茶茶小王子
茶茶小王子（チャチャ王国のおうじちゃま）實際上是京都宇治市的專屬吉祥物，為了提升宇治知名度並推廣當地觀光，此次首次前進海外，將在台灣設置「茶茶小王子專賣店」，首店就落在微風南山內。

除了提供宇治旅遊情報，販售茶茶小王子相關周邊商品、京都物產外，由於宇治最有名的就是抹茶，因此在專賣店內也會販售抹茶咖啡廳，提供使用宇治抹茶製作的抹茶拿鐵、抹茶珍珠奶茶、抹茶冰淇淋、抹茶聖代等甜點。

宇治商工会議所也表示，除了微風南山外，之後也會在南投日月潭開設茶茶小王子，並同步有抹茶咖啡廳提供相同餐點，期待藉由設置海外分店，能吸引更多台灣旅客前往宇治旅遊。在1月10日微風南山開幕當天，可愛的茶茶王國小王子也會現身現場，想要與可愛的宇治吉祥物見面，可不要錯過。

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