比飛日本便宜！2019首波必搶　阿聯酋台北-倫敦來回7千元起

▲搭阿聯酋享受尊榮的飛行體驗。（圖／阿聯酋航空提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

當旅行癮發作時，隨時開始計畫下一趟旅程永遠不嫌早。阿聯酋航空限時推出限量的2019年全球航點商務艙與經濟艙優惠，來回機票只要台幣7,000起，阿聯酋表示，不論是冒險愛好者、文化旅人或是運動熱愛者，都能透過阿聯酋航空綿密的全球航點網絡，在2019年為自己安排一趟完美假期。

阿聯酋航空在一年之初推出限量全球航點優惠票價，促銷機票包含：經濟艙台北-倫敦來回7千元起、台北-巴黎來回8千5起、台北-維也納來回1萬元起、台北-杜拜來回1萬4千元起，商務艙則台幣最低59,600元起，以上皆為未稅價。

▲阿聯酋波音777商務艙。

阿聯酋航空擁有全球最大、最現代化的波音 777 與 空中巴士A380 機隊，從台北出發的旅客們可以體驗阿聯酋航空最具代表性的空中巴士A380雙層客機，享受A380機上水療淋浴間、精緻的個人餐點服務與機上貴賓室等；而從杜拜轉機至波音777的精選目的地時，乘客們可以享受最尊爵且隱密的頭等艙私人套房、高畫質虛擬景觀窗戶與受到賓士S-Class 啟發的柔軟皮革座椅。

▲阿聯酋波音777頭等艙私人套房。

搭乘經濟艙的旅客可以體驗宛如高階艙等的物超所值飛行體驗，機上過夜包讓旅人們能神清氣爽地抵達目的地，環保的柔軟毛毯讓與小孩同行的家族旅客們都能有賓至如歸的感受。秉持著兒童優先的原則，機組人員會先將充滿旅行目的地風味的機上佳餚給孩童乘客，還有五花八門的娛樂選擇讓小小旅行家們在機上永遠不無聊。

阿聯酋航空每日以其最具代表性的A380雙層客機往返台北與杜拜，台灣旅客們可以由杜拜轉機至北美洲、歐洲、南美洲、中東與非洲地區。充滿活力的杜拜係阿聯酋航空的轉運樞紐，串聯85個國家與地區，包括歐洲42個、非洲20多個、亞太地區50個、中東地區13個，共計150餘個綿密的全球航點，提供旅客們最便捷的飛行方式。