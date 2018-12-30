桃園進化版「三吃小火鍋」　鍋物、烤肉與壽喜燒一次滿足

點評：點一份餐點可以吃到不一樣的烹調方式耶！！

文、圖／Viviyu

天氣有點冷想找間小火鍋來吃午餐，在網路上看到八德地區新開『胖胖豬火烤三吃小火鍋』，趕緊帶小朋友前來品嚐看看，好奇火鍋也進化到可以三吃進化版，同時享用到火鍋、烤肉與壽喜燒三種，用餐時可以有多種吃法增加樂趣，與我一起來看到什麼是三吃小火鍋。



餐廳就在八德大勇國小附近，這週邊滿多新興社區在這裡，如果開車前往也不用擔心，附近滿多公園邊都可路邊停車。

走進室內已經有不少客人在用餐，在這大空間裡用餐顯得相當熱鬧，空氣中滿是烤肉香噴噴味道。

用餐座位多是這種四人桌，最為適合我們這樣的小家庭用餐，每人不同鍋想吃什麼自己煮很自由。

桌子中央擺放四瓶調味料，除了鹽與胡椒是用來食物調味外，而黑色那瓶是壽喜燒醬，在鐵盤中倒入醬汁就是香噴噴壽喜鍋，如果是要直接火烤記得先倒點右邊沙拉油，可以避免肉片黏鐵盤上面。

大部分的人吃火鍋都習慣調些沾醬，餐廳裡有個角落另外提供調味料，種類雖然不多也可調出自己喜歡口味。

飲料區分出冷熱飲兩種，冷飲是使用自動汽水機，旁邊則是熱騰騰的麥茶，溫度有點燙天氣冷喝還滿好，只是茶味有點淡了些。

鍋類有區分傳統火鍋與烤鍋兩種，如果點烤鍋價格會高些，可挑選湯頭種類真很多，另外主菜可以挑兩種做搭配，可以同時品嚐到增加不少豐富感。

每人點一份喜愛的套餐，桌上瞬間被擺滿的一整桌，不過鐵鍋加熱後有點燙，小朋友自己動手必需要多注意安全。

主餐有四種可以做選擇，不過烏龍麵與泡麵要另加5元滿少遇到，不過這兩樣品質都還不錯，好吃比較要緊加點錢滿值得。

每份套餐都有搭配一份菜盤，多種火鍋料與新鮮蔬菜顏色搭配很漂亮，食材清洗挑選過看起來乾乾淨淨。

火鍋料都是常吃到較沒有特別，或許是最近高麗菜比較便宜，墊了不少在下面看起很多。

食材很新鮮吃起來不會爛爛，當季蔬菜有著爽脆口感，尤其在湯頭燉煮後更添美味。

養生藥膳烤鍋（梅豬+鯛魚 烏龍麵+5） $270

天氣有點冷當然要點份養生藥膳溫補一下，主菜挑選喜愛的海路組合，都是喜愛料理趕緊來大快朵頤一番。

裝載食材是長方形的磁盤，兩種食材各放上一半，只是擺盤的樣子似乎不太美觀。

梅花豬肉片油脂較多，放在鐵板上烤不需要多放油，更可將多餘油脂給逼出來。

將菜盤上食材通通放入藥膳鍋中，一副好吃的模樣真是美味。

下鍋後很快就看到食物在煮沸跳躍著，沒想到蔬菜本身的甜味，與藥膳湯頭味道滿速配且可口。

當然不可錯過另一個主角鯛魚片，放在烤盤上很快就變白，沒有什麼腥味吃起來鮮嫩可口。

鮮奶起司火鍋（雪花牛 白飯） $250

小朋友的部分最推薦當然是牛奶鍋，這裡不是將調製好的湯頭端上桌，而是可看到工作人員將整瓶鮮奶倒入鍋裡，果真是真材實料的湯頭。

不過牛奶鍋最怕就是火開太大，真的很快就煮沸很容易溢出來，這點要稍微注意一下。

這份套餐所搭配是雪花牛，肉片黃金比例肥瘦各半，不管是用來煮火鍋或在烤盤上，都很人品嚐到肉質的美味。

在烤盤上烤過後滑嫩可口，如果覺得口味太淡沾些佐料，美味程度更是加分不少。

鮮奶起司烤鍋（雪花牛 冬粉）$270

Vincent想要體驗動手烤肉樂趣，同時吃到火鍋與烤肉應該是第一次，先將桌上沙拉油倒入鍋裡，等待鐵鍋變熱就可以開始動手了。

同樣挑選油脂豐富的雪花牛，肉片厚度適中加熱時間不需要太久，入口油脂香氣最為讓人喜愛。

牛奶鍋真的很容易煮沸，趕緊涮個肉片先品嚐食材美好滋味。

自己比較喜歡烤雪花牛肉片，烤熟後不沾調味料直接入口，最能品嚐到其原汁原味。

黃金南瓜烤鍋（霜降牛 泡麵+5） $270

另一鍋選擇湯頭較甜的南瓜鍋，搭配著油脂較少霜降牛肉，這樣組合真的還滿養身的感覺。

有著漂亮通紅色澤的霜降牛肉，在烤盤上會較為容易黏在鍋，建議多加些油待熱了再下鍋，或直接加壽喜燒用煮的方式比較適合。

不同於一般火鍋店自己挖的冰淇淋，飯後是每人一球香草冰淇淋，沒口味可以挑選真滿遺憾。

這頓午餐沒有多收服務費，四份套餐共花費一千多元，價格還算是平易近人讓人可以接受。

很開心來到新開的『胖胖豬火烤三吃小火鍋』，座位之間相當寬敞用餐環境舒適，每人獨自一鍋套餐有著充份自主性，三種不同的吃法多了些用餐的樂趣，份量普通如果不加點可能會吃不飽，牛奶鍋與藥膳鍋湯頭味道還滿有特色，只是南瓜鍋味道就淡了些，食材新鮮不會有冰很久的感覺，雖然菜盤內容份量有點少有點可惜，主餐吃完同樣讓人有意猶未盡的感覺，介紹給大家作為吃火鍋用餐選擇參考。

胖胖豬火烤三吃小火鍋

地址：桃園市八德區忠勇一街35號1樓

電話：(03)3673138

營業時間：星期一～星期五 11：00–14：00，17：00－22：00 星期六、日 11：00–22：00

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