全天候供應鹹食好幸福！台北咖啡館有「人氣咖哩飯」

點評：唐揚我的最愛～

文、圖／男子的日常生活

在台北，許多咖啡館裡，不再只有供應三明治輕食餐點，其中最受歡迎的，絕對非一盤盤濃郁香氣的咖哩飯莫屬了。餐盤裡，米飯小山疊上令人垂涎欲滴的太陽蛋，一旁擺上軟嫩肉塊，再淋上香氣四溢的咖哩醬，也是台北 BooGoo Café 布咕咖啡館裡，從中午到晚上全天候都有供應的招牌鹹食。

文字 _ 男子 E 。 攝影 _ 男子 J

布咕咖啡位於敦化北路巷弄裡，這裡就在之前也曾介紹過的吃義燉飯隔壁，全年無休中午即開始營業至晚餐時段，一二樓皆有座位，採半自助式不收取服務費，入座後再至一樓櫃台點餐結帳，用餐完畢需自行回收餐盤。

無人候位時則不限時的布咕咖啡，當日發現每桌幾乎都會點上一盤招牌咖哩飯，感覺有些人是專程來聚餐的，也有不少人是點上一份餐點填飽肚子後，繼續待在咖啡館裡工作。

▼布咕鳥咖哩飯 $279

當日點了招牌的布咕鳥咖哩飯，是一次能吃到唐揚炸雞、牛肋條與手打豬排三種口感，自己最喜歡炸得好香的軟嫩唐揚炸雞，而牛肋條與原味豬排口感也蠻不錯的，建議能沾上少許的咖哩醬一起，帶著濃郁香氣口味更好。

店內的咖哩醬是先以紅蘿蔔、洋蔥、蒜頭熬煮而成的蔬菜湯汁，接著再加上以酸辣醬與番茄醬調配好的現成日式咖哩醬一起，因此咖哩醬整體口味較為濃郁厚重，與J兩人都認為味道不錯但走較偏鹹的路線。

▼香酥里肌塊咖哩飯 $219／小不點食量

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布咕咖啡除了有一般份量的咖哩飯外，部分咖哩飯品項也提供小不點食量的選擇，整體份量約為一般份量的三分之二，適合食量較小或不想吃這麼多的人。

點了新推出的香酥里肌塊咖哩飯，里肌塊香甜較有嚼勁。

鹹食餐點也能再加價升級為套餐（A＋$59、B＋$129、C＋$179），這次加了A套餐+$59，附贈健康小沙拉/每日湯品/薯條三選一，薯條微微酥脆鹹香，沙拉口味清爽，份量不算太多。

▼布咕特製早午餐$269 / 平日不供應，假日16:00前供應

早午餐盤裡有法國吐司、炒蛋、炒菇、培根、沙拉、馬鈴薯塔、嫩煎雞腿、燻鮭魚等。

整體早午餐盤自己較喜歡沙拉、炒蛋與雞肉原味香煎口味，其他配料自己比較沒有這麼喜歡，法式吐司薄片咬著空虛，馬鈴薯塔則是馬鈴薯比例較少，若有機會來布咕咖啡的話，自己會建議先點咖哩飯來試試。

點了黑糖珍珠鮮奶茶$150（下圖左），黑糖珍珠蠻軟Q的，但黑糖味沒有預期中的濃郁，整體較為中規中矩。另一杯百芒一場思慕昔$150（下圖右），是可愛小冰山模樣，帶著百香果與芒果的微酸香甜，蠻清爽的。

▼奈妃的珍珠奶茶磅蛋糕$199

單吃是較為紮實且乾口的伯爵磅蛋糕，好吃的吃法為舀上鮮奶醬與軟Q的黑糖珍珠一起，三者同時化在嘴裡，是清爽茶味與奶香，口感也轉為濕潤軟口。

BooGoo Café 布咕咖啡

地址 : 台北市敦化北路120巷19號

營業時間 : 週一 ~ 週五 : 12:00 ~ 20:00、週六 ~ 週日 : 11:30 ~ 20:00

電話 : 02 2718 2285

低消一杯飲品或一份餐點

