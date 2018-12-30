苗栗大湖60↑草莓園開放採果！「產量最高前10家」公佈

▲目前苗栗大湖已有60多家草莓園開放採摘。（示意圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

北部陰雨綿綿，而苗栗大湖氣溫低卻沒下雨，隨著今年草莓季提前來臨，不少民眾將採草莓排進行程。據《大湖旅遊網》表示，目前已有60幾家草莓園開放採果，自採價位落在每台斤250至350元間，以豐香和香水品種佔大宗，並公佈目前產量最高的前10家，想採果的民眾不妨從以下名單開始詢問起！

1.玩家遊草莓園

位於馬拉邦山風景區，豐香品種盛產中，電話：0955-772828

2.名品草莓園

位於苗62線往泰安溫泉路上，以牛奶草莓居多，電話：0989-539662

3.青青草莓園

位於馬拉邦山風景區，當月壽星採草莓享有優惠，電話：0952-992792



4.巧合草莓園

位於台三線上鄰近大湖酒莊，豐香品種盛產中，電話：0926-672625

5.131草莓園

靠近大湖酒莊，免費停車格，電話：0912-396583

6.怡口軒草莓園

鄰近巧克力雲莊，甜度特佳，電話：0923-638682

7.多利溫室草莓

溫室內的高架草莓，不受氣候影響，電話：0926-693083

8.愛轉角草莓園

中興大學安全蔬果認證，巷弄內發現草莓香，電話：0911-122356

9.弟弟の草莓園

當月生日壽星就送草莓醬，電話：0915-858023

10.棋琦草莓園

位於苗62線往泰安溫泉路上，以豐香品種居多，電話：0935-593468

▲「香水草莓」果實偏大顆。

▲「豐香草莓」果型則較小。



至於民眾最在意的大、小顆，其實是依個人需求而定。像是家中有小朋友的，建議可以採小顆的，同樣一台斤的草莓，小顆會比大顆多上2至3倍的數量，也能吃比較久；如果想大啖紅色果實的魅力，滿足視覺和味覺享受，就可以多詢問草莓園是否有大顆的。





▲同樣一台斤的草莓，小顆會比大顆多上2至3倍的數量，可依個人喜好作選擇。

以品種來說，「香水草莓」果實偏大顆，「豐香草莓」果型則較小，兩種草莓滋味各有千秋，有來採果的民眾不妨各方比較看看。