冬天才開的竹南高人氣神祕火鍋店　想吃還不一定找得到

點評：原本送來的火鍋份量就超足夠 單點送來後根本吃不完！

▲超隱藏版的高人氣火鍋店

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／Joe愛吃喝玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權）

每到寒冷的冬季，台灣人總是喜歡吃火鍋來熱熱身子！位於竹南市區有一間隱藏版的高人氣沙茶火鍋店，由於店家沒有招牌，常常有外地人想前往品嘗，卻誤以為店家是一般民宅而找不到！這樣神秘的地點是竹南在地人一到冬天就會自動聚集的高ＣＰ值火鍋店。今天部落客「Joe愛吃喝玩樂」在社團「旅遊超爽的！」中帶大家揭開神秘火鍋店的真實樣貌！

▲一開門就擠滿用餐的顧客

▲菜單上價格都很便宜

店家內沒有太特別的裝潢，但每到用餐時刻總是擠滿饕客，店內火鍋一共分為三種，分別是豬肉火鍋、牛肉火鍋和羊肉火鍋，每一分５５０元大約可以４－５人吃，可以說是超級佛心的價格！單點的菜類為30－50元，肉品、海鮮150元，份量都很大，部落客「Joe」特別推薦大家點店家的炒飯或炒麵，除了便宜外也超好吃！

▲一大份火鍋裡面放滿各式各樣的料

▲大腸很脆酸度很夠

店內主打特製沙茶醬，等客人到齊後，店員會點人數送上適量的沙茶醬以及蔥花，另外辣椒醬也是店家特製，可以說是以超厲害且獨特的沙茶和辣椒醬收服眾多饕客們的胃口！湯頭部分因為加了許多蔬菜下去燉煮，所以非常鮮甜，而另外單點的料不會因為價格便宜而縮小份量，是一間要讓客人吃不完一定要打包回去的超佛心店家！

▲許多客人就是為了這個沙茶醬來的

▲店家特製辣椒醬

竹南無名沙茶火鍋

地址：苗栗縣竹南鎮建國路82號(與延平路交叉處)

營業時間：16:00～21:00