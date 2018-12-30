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苗栗貓裏喵親子公園　巨型八抓章魚溜滑梯超刺激！

點評：如果小時候能有這樣的公園就好了！
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▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

苗栗貓裏喵親子公園近期掀起討論話題

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／寶寶溫旅行親子生活提供，請勿任意翻攝以免侵權）

近期網路上許多網友都在討論一支八爪章魚形狀的巨型溜滑梯，不僅如此還有貝殼造型磨石磨溜滑梯、鳥巢盪鞦韆、大沙坑、金屬攀爬架，這個在社群軟體引起廣大討論的遊樂設施其實就在苗栗！今天部落客「寶寶溫旅行親子生活」在社團「旅遊超爽的！」帶大家一同前往近期高人氣的親子公園。

▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

一旁還有小沙灘可以玩耍

「貓裏喵親子公園」是苗栗第一座共融公園，位在苗栗縣議會後方，以海洋為設計風格，其中最受矚目的就是有九呎高的巨型章魚溜滑梯！公園內佔地廣大，還有免費的大型停車場，交通也非常方便，而貓裏喵親子公園適合6～１2歲兒童，其中部落客特別提醒，因為溜滑梯真的蠻快的，一定要有家長陪同！

▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

免費大型停車場

▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

▲休息區也是以海洋為設計理念

公園裡頭有很多適合親子共遊的設施，例如盪鞦韆就分為鳥巢盪鞦韆以及互動盪鞦韆，有多種玩法多種樂趣！另外金屬攀爬架更是許多人小時候的回憶，透過桿子一根一根慢慢爬上頂點，由於遊戲都有一定的危險所以建議要大人陪同小孩一起使用！

▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

許多人的兒時回憶

▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

多種玩法的盪鞦韆

最受矚目的大型溜滑梯有八座軌道，有彎曲、有直線，給小朋友不同的體驗，以章魚為中心一旁還有貝殼形狀的溜滑梯以及巨型沙坑，就連廁所以及休息區都是以海洋為設計理念，整體環境超級舒服！

▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

共有八道的八爪魚溜滑梯

▲▼貓裏喵親子公園。（圖／寶寶溫旅行親子生活提供）

▲連廁所也是以船外型來設計

苗栗貓裏喵親子公園

地址：苗栗縣苗栗市玉清路351號(苗栗縣議會後方)
停車資訊：苗栗縣議會旁有停車場
廁所及照明設施開放時間：3~10月 08:00~21:00 11月~2月 08:00~19:00

關鍵字： 親子旅遊 苗栗旅遊 貓裏喵親子公園 寶寶溫旅行親子生活 巨型章魚溜滑梯

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