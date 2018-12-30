永心鳳茶台北第二家插旗新光南西店　這4款新菜這裡才有



▲永心鳳茶台北第二家插旗新光南西店。



記者黃士原／台北報導、攝影

2018年初高雄人氣品牌「永心鳳茶」首度前往台北開店，首家門市就在微風信義，而在2018年的年底，永心鳳茶在台北開出第二家店，地點則是落在新光三越南西三館的三樓，空間設計展現早期老台北洋房的建築風格，還有一些老茶行的元素融入其中。另外，針對新門市也推出3款新茶飲、4款新菜單及2款新甜點。





▲專人泡好茶端上桌，省事也不怕沒把茶泡好。





▲專人泡好茶端上桌，省事也不怕沒把茶泡好。





▲用高腳杯來喝冷泡茶，感覺就不一樣。







▲這次南西店開幕推出3款新茶飲。



永心鳳茶發音取自台語諧音「用心奉茶」，是高雄台菜品牌「老新台菜」在2015年成立的在地茶飲品牌，執行長薛舜迪將永心鳳茶注入具有台式元素的茶、飲食、點心，每一間店面的裝潢特色也都向台灣經典建築風格看齊。這一回，永心鳳茶新光南西店運用許多日本大正時期與民國40、50年度與常見的建築特色，像是入口區象徵大正時期大稻埕的羅馬柱與鳳梨頭、地板則是早期文人家中常見的蛇紋石、實木人字拼地板、室內牆壁一隅，特意挑選古早時代傳統梁柱與屋頂經常使用的色系。





▲南西店有著民國40、50年度與常見的建築特色。





▲靠室內的座位。





▲新餐點─台式炸豬排。





▲蒜燒鱸魚飯。





▲青花魷魚五花鍋。





▲秘製排骨酥麵。



餐點與茶品上，微風信義店門市能體驗高雄原汁原味的風格，新光南西店則有特別設計的門市限定款，除了原先就高人氣的小卷米粉湯、剝皮辣椒雞湯飯之外，還會增加台式炸豬排、秘製排骨酥麵、青蒜魷魚五花鍋、蒜燒鱸魚飯等台式元素滿滿的道地料理；而永心鳳茶最著名的冷泡茶系列，也會新增玉山金萱紅茶與翠峰蜜香烏龍兩個品項；甜點則創意推出紅玉焦糖蘋果捲與凍頂烏龍芝麻千層兩款，讓喝茶吃飯這件簡單的事情，變成又潮又好玩的都會娛樂。

永心鳳茶新光南西店資訊

地點：台北市中山區南京西路15號三樓（新光三越南西店3館三樓）

訂位電話：02-2581-9909