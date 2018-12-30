不用飛荷蘭！台中賞花勝地「30萬株鬱金香」陸續綻放

點評：超美的！！

▲中社觀光花市「鬱金香花季」於本月28日開跑。（圖／翻攝自中社觀光花市-官網，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

繼波斯菊、百合花後，鬱金香緊接著登場！中社觀光花市「鬱金香花季」於本月28日開跑，今年更種植30萬株，花期從即日起至明年3月中下旬，想一睹鬱金香姿態的民眾可別錯過了。

▲中社觀光花市今年鬱金香每批展出約3萬株，大概分10多次更替，約在3月20日左右結束。

台中后里中社觀光花市以種植四季花卉聞名，其中，最受歡迎的「鬱金香」為花田悄悄換上新裝。園區表示，第一批鬱金香已盛開，但花期僅一星期就凋謝，之後隨即更換下一批，每批展出約3萬株、50多個品種，大概分10多次更替，約在3月20日左右結束，沒有花開幾成的問題，而是以範圍多廣來計算。

▲黃色、白色、雙色鬱金香嬌豔綻放，將整座歐式花園點綴成浪漫國度。

園區表示，第一批登場的花色有黃紅雙色道瓊斯丶白色白馬王子、紫粉色耶誕夢幻等，由於今年暖冬，首批就折損了3成，但仍利用低溫冷藏技術衝出數量，讓遊客能提前欣賞美麗的鬱金香。

單色、雙色鬱金香嬌豔綻放，將整座歐式花園點綴成浪漫國度，映襯後方風車造景，宛如身處荷蘭庫肯霍夫公園，美不勝收的景緻，不用花大把鈔票到荷蘭就看得到。

▲香水百合。

中社觀光花市今年邁入第14年，除了冬日最重要的鬱金香之外，現場同時看得到香水百合、荷蘭鳶尾花、彩色海芋、毛地黃、鼠尾草、萬壽菊、金魚草、醉蝶花、玫瑰花、大波斯菊、一串紅等花卉，以及廣達8公頃的七彩花田，可當一日花精靈悠遊其中。

▲大波斯菊。

▲毛地黃。

中社觀光花市

住圵：台中市后里區三豐路五段333號

門票：1月1日元旦起全票150元／半票75元

營業時間：上午9:00~下午6:00

鬱金香花期：即日起至3月20日左右