苗栗放風新景點！「澄香隧道、森林玻璃屋」門票全額折抵

點評：適合全家來走走！

▲橙香森林觀景台可遠眺明德水庫和山巒美景，入園門票一人100元，可全額折抵消費。（圖／翻攝自橙香森林粉絲團）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗又有放風新景點！頭屋鄉的「澄香森林」藏身在一片橘子園中，700坪的草地能讓小孩盡情跑跳，園內矗立一棟玻璃屋咖啡館，觀景台還可遠眺明德水庫和山巒美景，入園門票一人100元，可全額折抵餐飲、採橘子等消費。

▲澄香森林是今年10月3日開幕的景觀餐廳。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

坐落於明德水庫旁，澄香森林是今年10月3日開幕的景觀餐廳，園內依山傍水，偌大草皮上，以橘子LOVE造景、七彩童話小房子點綴，不至於過於單調，也不會太多造景讓視覺雜亂，都是園內好拍景點。





▲現在橘子已成熟飽滿，今（29日）開放民眾採果。（圖／翻攝自橙香森林粉絲團）

既然取名為澄香森林，必然與橘子脫離不了關係，老闆說，停好車後，沿著步道前行，登上頂端，結實纍纍的橘子樹映入眼簾，也造就澄香森林名稱的由來。現在橘子已成熟飽滿，今（29日）開放民眾採果，等到3-4月橘子花開時，園區幾乎每個角落都可聞到橘子花開的香氣。

▲園內最特別的澄香隧道，雖然不長，但園區貼心在裡面設置座椅。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

園內最特別的澄香隧道，雖然不長，但園區貼心在裡面設置座椅，讓人坐著享受被橘子包圍的奇妙感，走到隧道盡頭，則是視野遼闊的觀景台，尤其夕陽西下之際，這裡也成為攝影熱點。

▲視野遼闊的觀景台，在夕陽西下時成為攝影熱點。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

除了別處沒有的澄香隧道，亮點還有獨棟兩層樓的「森林玻璃屋」，頗有身在異國鄉村的感覺，菜單內容包含義大利麵、厚片、鬆餅、炸物小點、咖啡飲品、冰淇淋等品項，入園100元可全額抵用。

▲▼亮點還有獨棟兩層樓的「森林玻璃屋」，頗有身在異國鄉村的感覺。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲菜單包含義大利麵、厚片、鬆餅、炸物小點、咖啡飲品、冰淇淋等品項，入園100元可全額抵用。（圖／翻攝自橙香森林粉絲團）

園內橘子LOVE造景、森林盪鞦韆，累了可以找個木椅躺著放空，還有彩色木圍籬圍起的兔子迷宮，目前知道的人還不多，開幕後又多了一處大人放空、小孩放電的新去處。

▲▼開幕後又多了一處大人放空、小孩放電的新去處。（圖／小兔小安*旅遊札記提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

澄香森林

地址：苗栗縣頭屋鄉明德村6號

營業時間：09:00-17:00（周二公休）

入園費用：成人100元／人（可全額抵用採橘子及餐飲等費用）