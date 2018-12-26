楓葉積成紅地毯如仙境！「苗栗山中賞楓秘境」詩意爆棚





▲苗130縣道約22.4K處有處攝影人才知的賞楓秘境。（圖／網友molly888666提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

時序步入賞楓尖峰期，不想往福壽山農場等勝地人擠人，苗栗三義也有處賞楓秘境，火紅楓葉與旁邊土地公廟、老屋、大水缸形成一幅絕美圖畫，每年楓葉約從12月下旬開始變色，但由於雨水打落不少樹葉，想賞楓可要把握時間。

▲▼苗130縣道約22.4K處12/25楓況。

此處賞楓秘境位在苗130縣道約22.4K處，詳細位置於彩園農場和三峰福德祠旁的山坡上，聚集約3、4棵巨大老楓樹，綠、黃、紅交織的楓葉，醞釀出濃厚秋冬氣息，襯著一旁老房子、石板步道、禪風石桌椅和大水缸，古色古香，有種秒飛日本京都的錯覺，成了老馬識途及攝影好手群聚之處。

▲苗栗三義秘境多了份寧靜安然。（圖／網友鄭傑森提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

氣溫時高時低，前一陣子冷氣團來襲，催紅了苗130縣道的楓葉秘境，別於擁擠的熱門勝地，這裡多了份寧靜安然，楓葉群聚璀璨綻放，彷彿燃燒天際，或是飄落水面帶有另番詩意，都有份說不出的美感，不妨慢下步調沉浸短暫山中時光。

▲不妨慢下步調沉浸短暫山中時光。

該賞楓秘境範圍不大，但苗130縣道沿路有許多景點及店家可順遊，一日遊可排進勝興車站、卓也小屋、雲洞山莊、薑麻園採果賞雲海等。



苗栗三義賞楓秘境

地點：苗130縣道22.4K處