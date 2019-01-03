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你發現了嗎？飛機餐老是一成不變　這些食物最好也不要點

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▲建議不要在機艙點雞蛋。（示意圖／達志影像）

▲建議不要在機艙點雞蛋。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

因為機艙這個空間不像是平地，為什麼飛機餐為什麼老是一成不變，主要的原因是航空公司與空廚為了怕因為食物不新鮮造成食物中毒，萬一很多人一起在機上嘔吐或是腹瀉，那麼機上可能會有暴動。其次，飛機上的食物也不是樣樣新鮮，像是很多報導都曾指出機上咖啡不要喝，因為咖啡壺基本上很少清洗。是否還有其他少為人知的？知名旅遊網站康提納德作了報導。

「手搖雞尾酒」是被建議不要點的，倒不是因為他不新鮮，而是大部分的空姐們都不喜歡客人點這個，因為現場手搖會拖慢餐車服務其他人的速度。而且大部分的時候，當客人拿到手裡，會發現酒杯黏踢踢的。如果想喝酒精，可以點紅白酒或啤酒，不要故意造成別人麻煩。

人的味覺在高空中會有些微改變，番茄汁變得很可口。但是混合酒精的「血腥瑪麗」就不建議了，主要是因為它含有高密度的那，可能會讓你在高空中水腫，你的身體會發出口渴的訊號，而且還可能造成腹脹。

「健怡可樂」也是空姐比較不喜歡客人點的，因為它需要額外花時間才有辦法到出來，影響了餐車速度

最後不建議的是「雞蛋」，有飛行常客表示，他在機上點過兩次雞蛋，結果兩次都讓他身體不舒服，因為沒有煮熟。他建議，大家不要在機上貿然吃沒有煮熟的蛋。

關鍵字： 旅遊新知

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