手搖飲「買1送1」好康　珍珠奶茶、文清烏龍都有

▲手搖飲買1送1優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖控省荷包優惠來了！《ETtoday新聞雲》整理4大手搖飲最新「買1送1」優惠，包括CoCo今日可享「珍珠奶茶買1送1」，單杯下殺30元，還有老賴茶棧、珍煮丹、鶴茶樓也同步推出買1送1好康。

●CoCo

CoCo今（9）日祭出限時1天「大杯珍珠奶茶買1送1」，2杯特價60元，換算下來單杯只要30元，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

●老賴茶棧

老賴茶棧即日起至7月15日祭出「3大飲品買1送1」，品項包括「冬檸冰粿飲」、「珍珠紅茶」及「文清烏龍」，期間只要透過外送平台Uber Eats即享優惠，詳細資訊依平台為主。

●珍煮丹

珍煮丹即日起至7月15日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「珍珠奶茶」、「木梨茉莉」，期間凡使用外送平台Uber Eats即享優惠，詳細資訊依平台為主。

●鶴茶樓

鶴茶樓即日起至7月15日祭出「買1送1」優惠，只要購買「芝麻糊凍鶴頂那堤」就送「泰式奶茶凍泰奶」，限於外送平台Uber Eats享優惠，詳細資訊依平台為主。