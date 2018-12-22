2018瑞典冰旅館開幕！15間主題有糖果屋、甜點店、水族箱

▲2018冰旅館主題：甜點店套房。（圖／ICEHOTEL粉絲頁）

文／麗塔

很多人共同的願望是，一生中可以有一年的冬天到極北的國家去，感受零度以下的氣溫以及全白的冰雪世界。每年年底，眾所矚目的就是瑞典的冰旅館，而今年2018大家也不失所望，每一年冰旅館總是有驚喜讓旅客大開眼界，吸引全球的旅客到訪。

▲英國團隊的「生命海洋」套房。（圖／ICEHOTEL粉絲頁）

根據孤獨星球網站，今年的冰旅館於12月14日於瑞典的Jukkasjärvi開幕，共有34位冰雕雕塑家來自13個國家，經過好幾周的密集工作，所以的冰已經被打造成一間間的套房，今年的看點包括了甜點店和水族箱。

▲加拿大團隊的「雲杉林」套房。（圖／ICEHOTEL粉絲頁）

每一年瑞典都從附近的河川運來了上千噸的冰供藝術家創作，除了套房之外，藝術家也用冰製作一些酒杯和盤子。今年，幾間套房都是以大自然的元素作為發想，像是加拿大團隊的「雲杉林」、英國團隊的「生命海洋」，以珊瑚、貝殼和魚類為主角，總共有主題不同的15間套房。

雖然冰旅館今年已經進入第29年，但是因為其獨特性，每年到了冬季大約都可以吸引世界各地慕名而來的70000名旅客，甚至平均有50場婚禮會在這裡舉行。冰旅館將從12月開幕一直持續到2019年的4月13日。價格的部分，雙人暖房大約是5130台幣(US$171)，冰雪行則要7800 (US$260)台幣。

冰旅館地址：

Marknadsvägen 63 Jukkasjärvi, Sweden