CNN提醒在日本旅遊重要10禮節　避免當地人異樣眼光

▲日本旅遊。（示意圖／達志影像）
文／麗塔
日本是全世界數一數二禮節很多的國家，身為觀光客或許不需要壓力很大，沒做到就會發生什麼事，但是因為觀光客和一般日本人很多時候活動的區域是一樣的，像是坐電車時，此時，禮節就很重要。CNN網站整理了關於在日本旅遊重要的10點禮節，以免遭到日本人異樣的眼光。
1. 亂過馬路
日本人是非常守交通規則的，如果你被日本人按喇叭，代表你並沒有遵守交通規則。
2. 室外吸菸要到特定的區域
在日本室內是可以吸菸的，但是那是在一些特殊的酒吧、餐廳以及私人店家裡面，大部分的時候，吸菸要到外面，而且要到特定區域。如果沒有遵守，可會處50000日圓的罰款(約台幣16000)。
▲東京電車通勤族。（示意圖／記者季相儒攝）
3. 不要亂丟垃圾
在大部分的城市當中，像是菸蒂或是塑膠袋這些小東西到處亂丟，似乎大家都睜一隻眼閉一隻眼，但是在日本，絕對不能亂丟垃圾。你可能會遭到日本人的怒視。
4. 沒有把垃圾丟到正確的垃圾桶
到日本麥當勞的時候要特別注意，因為他們垃圾分得很細，像是塑膠、紙類都會分開。
5. 不要用手指指人
這不只在日本，其實在很多國家都是。如果真的需要做這個動作，最好是以手勢代替手指。
6. 插隊是大忌
在日本不僅要有規矩的排隊，而且絕對不能插隊。但是在日本，把電梯門長按等人進來，就比較少見。
▲日本電車（示意圖／記者陳世昌攝）
7. 火車上喧嘩
因為日本的火車通常人都很多，在車上大聲講話真的會影響到他人。
8. 進室內要把鞋子脫掉
大部分的日本房子都是必須脫鞋才可以入內。
9. 不需要給小費
日本沒有小費文化。
10. 不能穿泳衣進溫泉
全裸泡溫泉才是日本溫泉的傳統。