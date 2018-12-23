CNN提醒在日本旅遊重要10禮節　避免當地人異樣眼光

▲日本旅遊。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

日本是全世界數一數二禮節很多的國家，身為觀光客或許不需要壓力很大，沒做到就會發生什麼事，但是因為觀光客和一般日本人很多時候活動的區域是一樣的，像是坐電車時，此時，禮節就很重要。CNN網站整理了關於在日本旅遊重要的10點禮節，以免遭到日本人異樣的眼光。

1. 亂過馬路

日本人是非常守交通規則的，如果你被日本人按喇叭，代表你並沒有遵守交通規則。

2. 室外吸菸要到特定的區域

在日本室內是可以吸菸的，但是那是在一些特殊的酒吧、餐廳以及私人店家裡面，大部分的時候，吸菸要到外面，而且要到特定區域。如果沒有遵守，可會處50000日圓的罰款(約台幣16000)。



▲東京電車通勤族。（示意圖／記者季相儒攝）

3. 不要亂丟垃圾

在大部分的城市當中，像是菸蒂或是塑膠袋這些小東西到處亂丟，似乎大家都睜一隻眼閉一隻眼，但是在日本，絕對不能亂丟垃圾。你可能會遭到日本人的怒視。

4. 沒有把垃圾丟到正確的垃圾桶

到日本麥當勞的時候要特別注意，因為他們垃圾分得很細，像是塑膠、紙類都會分開。

5. 不要用手指指人

這不只在日本，其實在很多國家都是。如果真的需要做這個動作，最好是以手勢代替手指。

6. 插隊是大忌

在日本不僅要有規矩的排隊，而且絕對不能插隊。但是在日本，把電梯門長按等人進來，就比較少見。



▲日本電車（示意圖／記者陳世昌攝）

7. 火車上喧嘩

因為日本的火車通常人都很多，在車上大聲講話真的會影響到他人。

8. 進室內要把鞋子脫掉

大部分的日本房子都是必須脫鞋才可以入內。

9. 不需要給小費

日本沒有小費文化。

10. 不能穿泳衣進溫泉

全裸泡溫泉才是日本溫泉的傳統。