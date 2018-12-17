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曼谷這3間711就可以退稅！泰國增臨時退稅服務處到明年3月

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▲泰國百貨公司,曼谷,購物,曼谷商店,曼谷商圈。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰國曼谷百貨商圈。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／綜合報導

台灣旅客除了到日本會狂掃外，泰國也是另一個購物天堂，從百貨公司、街邊小店到洽圖洽市集、夜市一路買個過癮，為了讓外國旅客可以方便退稅，泰國稅務局公告在曼谷主要購物與旅遊區新增了設三個外國遊客購物臨時退稅服務處，讓旅客在711就可以退稅。

泰國11月至2月份為旅遊旺季，加上前陣子實施全球20個國家遊客免落地簽證費減免優惠，為了因應大批觀光客購物潮，提高遊客購物體驗，泰國政府決定在曼谷市中心新增設三個外國遊客購物退稅臨時服務處，都位在便利商店7-11內，臨時退稅服務處將開放至2019年3月31日為止。

▲泰國百貨公司,曼谷,購物,曼谷商店,曼谷商圈。（圖／記者陳涵茵攝）

▲店家有顯示VAT標誌即可退稅。（圖／記者陳涵茵攝）

▲曼谷退稅。（圖／擷取自VAT官方網站）

▲VAT藍色標誌。（圖／擷取自VAT官方網站）

退稅方法為如果看到店家門口或結帳櫃檯有出示「VAT」標誌則表示此店家可提供退稅服務，可退稅的消費金額限制大約都在2,000泰銖以上，結帳時和店員索取發票收據與退稅單（P.P.10），接著拿退稅單填妥後到VAT退稅櫃台辦理，所有物品要在購買後60天內攜帶出境。

＊新增設的三個遊客購物臨時退稅服務處位於：
1. 7-11, Lido分店（暹羅廣場）
2. 7-11, Phadung Dao分店 （瑤華樂）
3. 7-11, 曼谷夜市廣場分店（拉差當碧沙）

關鍵字： 泰國旅遊 亞洲旅遊 泰國簽證 退稅 購物 旅遊新知

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