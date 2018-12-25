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奧地利夢幻般小鎮哈修塔特　來自天堂明信片的世界

點評：小鎮裡的每一個角落都像童話世界！
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夢幻般的小鎮奧地利Hallstatt

記者簡仲豪／綜合報導（圖／U小姐旅行主義提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奧地利Hallstatt (哈修塔特)，被稱為全世界最美的夢幻山城湖邊小鎮，一條路、一片湖、一個教堂、一排房子和幾座山環繞，很簡單也很自然的組成，卻非常迷人！部落客「U小姐旅行主義」在社團「旅遊超爽的！」帶大家參觀童話故事般的古老小鎮，揭開一生必去的世界文化遺產的神秘面紗！

▲▼奧地利Hallstatt (哈修塔特)。（圖／U小姐旅行主義提供）

▲明信片上的熱門背景

古語「Hall」是鹽的意思，而「Statt」是德語的小鎮。Hallstatt 背後的山上擁有 世界上最古老的鹽坑，約四、五千年之久，隨鹽礦的開採，小鎮也慢慢形成，歷史上這一地區就因鹽而致富。現在Hallstatt已被列為世界文化遺產，也成為全世界旅人嚮往的夢幻景點。

▲▼奧地利Hallstatt (哈修塔特)。（圖／U小姐旅行主義提供）

小鎮旁的美麗湖泊

鎮上有各式各樣外型亮麗的房子，其中有些還保留傳統木造小房，為當地添加更多童話般的意境，但由於當地地基狹小，墓地每過十年，屍骨就要被挖出放進罐中，為新的死者騰出地方。當地小教堂陳列著頭顱骨，上面標有主人的姓名、職業和死亡日期。

▲▼奧地利Hallstatt (哈修塔特)。（圖／U小姐旅行主義提供）

▲山間有一個橋連接

▲▼奧地利Hallstatt (哈修塔特)。（圖／U小姐旅行主義提供）

小鎮上的廣場

市集廣場Marktplatz（又稱馬克廣場）是小鎮中最熱鬧的市集，裡頭販賣許多關於鹽製品的紀念小物！是不少遊客大推的購物地點。

▲▼奧地利Hallstatt (哈修塔特)。（圖／U小姐旅行主義提供）

手工肥皂價格都超便宜

而部落客「U小姐旅行主義」和各大旅遊網站都必推的最佳拍攝地點，距離市集走路大約只要７分鐘，能遠眺小鎮和最美湖畔，是連ＧＯＯＧＬＥ　ＭＡＰ都有標記綠色的拍攝景點！

▲▼奧地利Hallstatt (哈修塔特)。（圖／U小姐旅行主義提供）

遠眺小鎮畫面超夢幻

▲▼奧地利Hallstatt (哈修塔特)。（圖／U小姐旅行主義提供）

小鎮上有很多木造房子

到當地還有一個參觀鹽礦的行程，部落客「U小姐旅行主義」非常推薦大家到這一定要安排時間參觀。需先搭纜車上山，纜車會先到觀景台，在觀景台上可以看到整個小鎮，最後從觀景台走到鹽洞要爬一小段不陡的小坡大約５－１０分鐘。進入鹽洞後需要換上礦工裝，避免把衣服弄髒！

▲▼奧地利Hallstatt (哈修塔特)。（圖／U小姐旅行主義提供）

光影show

整個小鎮若用步行大約半小時能全部逛完，建議想前往的遊客可以用漫步的方式，細細品嘗這個麻雀雖小但五臟俱全的夢幻小鎮！

關鍵字： 奧地利旅遊 哈修塔特 U小姐旅行主義 世界文化遺產

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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