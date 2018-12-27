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八里新景點！4萬餘株金露花造的「同心圓迷宮」在米飛園區

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▲八里文化公園米飛園區推出灌木景觀迷宮。（圖／新北市政府水利局提供）

▲八里文化公園米飛園區新設置灌木景觀迷宮。（圖／新北市政府水利局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

繼左岸沙雕裝置藝術展後，八里又有全新景點！八里文化公園米飛園區推出灌木景觀迷宮，讓米飛迷可以一睹荷蘭飄洋過來的米飛公仔，還可以挑戰由4萬餘株金露花所設計出的景觀迷宮，歡迎民眾前來闖關。

新北市政府水利局表示，景觀迷宮是利用矮灌木叢以同心圓的迷宮，結合周邊圓形鋪面，設計出復古造型的單車大地景，同心圓心則加入原先便放置於米飛公園內的「米飛裝鬼」公仔，以增加趣味性。

▲八里文化公園米飛園區推出灌木景觀迷宮。（圖／新北市政府水利局提供）

▲低矮植栽的迷宮視線是開放的，難度較低，即使小朋友也能挑戰。

低矮植栽的迷宮視線是開放的，難度較低，即使小朋友也能挑戰，更方便家長看顧。此外，為防止孩童或長者於迷宮內受傷或發生意外，迷宮的步道以木屑鋪設，讓大人小孩們皆可安全盡興地遊玩。玩累了還可以走上一旁的山丘平台，由高處遠眺台北港及淡水河景，黃昏時分的夕陽更是美不勝收。

▲八里文化公園米飛園區推出灌木景觀迷宮。（圖／新北市政府水利局提供）

▲迷宮闖關時請留心腳步，避免跨越及踩踏。

新北市政府團隊提醒，灌木叢目前還是幼苗，需要耐心培養，迷宮闖關時請留心腳步，避免跨越及踩踏，也希望遊客一同維護美景，讓更多民眾可以前來體驗。

八里文化公園米飛園區
地點：新北市八里區

關鍵字： 新北市旅遊 八里區旅遊 八里文化公園米飛園區 灌木景觀迷宮

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