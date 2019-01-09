老屋注入新靈魂！宜蘭老字號文青咖啡館　假日Live演出

點評：老屋子感覺會特別有感情呀><

▲位在宜蘭車站附近的賣捌所。（圖／呆呆瘋play提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

現在開設的咖啡館何其多，不同風格裡也各有各的特色，呆呆瘋play在《旅遊超爽的！》中分享了一家位在宜蘭隸屬文青風，也已經是老字號代表的咖啡館，不少文青更慕名而來朝聖！

▲▼從日據時代就保存至今的建築，過去原是賣菸的地方，經過改建後成為咖啡館。

一棟日式風格濃厚的建築就座立在宜蘭火車站附近，在日據時期就建造完成的「賣捌所」，當時是販賣菸草的地方，沿用了其中的意義，「賣捌」的意思就是日文的「批發」，也一併保存了建築物。在賣捌所除了是老屋修建的咖啡館為特色之外，同時也販售不同的小雜物，而且也結合了多種藝文活動，像是展覽、講座等等，除此之外，呆呆瘋play提到，星期天晚上餐廳裡還有Live演出，在填飽肚子的同時，也填滿心靈。

▲▼空間規劃上，一樓為用餐區且各有風格，二樓則是親子友善的空間。

總共有兩層樓的賣捌所，一樓是用餐座位及販賣區，二樓的部分店家則規劃為親子友善的空間及哺乳室。這次呆呆瘋play點的是烤花雕雞腿飯和鯖魚飯兩種餐點，他認為，烤得恰到好處的主菜搭配以炙烤方式處理的配菜，再加上調味，口味相當不錯，另外，呆呆瘋play提到，餐廳也備有食物泥是專門給小寶寶使用的，因此親子家庭不需要擔心小朋友的食物。

▲▼餐點的部分除了供應咖啡及甜點外，店家也有定食的選擇，若是親子家庭有小寶寶，店家也有提供食物泥。

從日據時期就保存至今的建築，不僅本身的意義不一樣，即便在改建成餐廳的現代，賦予了老外表的屋子新靈魂，在文化交流間碰撞出新的、不同的火花。

賣捌所

地址：宜蘭市康樂路38號

電話：03-9315294