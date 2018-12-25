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宜蘭超平價小木屋鬆餅　必點「爆餡卡士達」

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Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食..

點評：花小錢當貴婦就吃這味
ETtoday餓勢力

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

文、圖／紫色微笑

相信對很多人都聽過小木屋鬆餅吧，但很多人不知道原來宜蘭也有一家分店哦，小木屋鬆餅以它多樣化的口味，外酥內軟，可甜可鹹，平價又美味的姿態，征服了不少人的胃，不論是當成下午茶點心、或是輕食正餐都很適合，重點是不到100元就可以嚐到幸福的甜蜜滋味（還有飲料呢），而且它的品質真的超越一般咖啡店裡的鬆餅，紮實的口感真的很棒！！邊走邊吃或是在店裡吃都很適合。這家店還有特別的是就是它的魔術大空間，裝潢華麗，氣氛溫暖，不管是一人還是多人用餐都很適合，裡面還有一區更適合辦活動。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

小木屋鬆餅很適合外帶或是坐在裡面吃，而且搭配飲料，真的不到100元就是一頓餐點或是下午茶了，超便宜的 ( 在這請客荷包也不會大失血哦）

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

這裡的店家有一大特色，有點像是迪化街的老房子一樣，一開始以為座位數不多，沒想到裡面還有一番小天地呢！

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

很舒適的環境，適度規畫小空間，有適合小聚會或與好友來用餐。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

這要是開在校區附近，一定坐滿學生。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

一個人享受寧靜環境也很不錯

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

因為多樣的空間安排，適合一人獨享，也很適合閨蜜們在此聊八卦吃點心

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

最令人驚奇的就是裡面的空間，可以容納20-30人，辦個小型的聚會絕對沒問題。而且門廉一拉上，就是自已獨立的空間了。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

很療癒的一面牆

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

今天很有聖誕節氣氛呢！

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

竟然還有戶外的小空間～～後院的美麗壁畫~真的出乎意料之外，門面看似不大，沒想到裡面有這麼多樣的空間安排。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

天氣好的時候坐在外面也是種享受

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

菜單
如果是最便宜的原味鬆餅只要35元+25元的紅茶，只要60元就可以搞定了，真的很便宜！

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

這裡因為外帶居多，所以就算在店裡吃也是用紙袋包裝

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

送餐還用這種小籃子，看了心情就很好，香氣撲鼻而來。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

焦糖色的外觀，讓人一看就流口水啊

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

藍莓起司口味～其實鬆餅幾乎人人會做，但口味卻是大大不同啊。這裡的鬆餅真的是獨門配方。所以吃起來的口感真的很棒，外酥內軟口感卻又很紮實，難怪從北到南都有不少分店，可見得它的鬆餅真的受到各種客群的喜愛。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

葡萄奶酥鬆餅～熱門款，非常推薦。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

抹茶口味鬆餅～內餡也不會太甜膩，一定要再揪朋友一起來吃

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

小榛果特愛的甜口味鬆餅，不時跑過來咬一口，再回去玩。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

卡士達醬口味的鬆餅大推，鬆餅脆脆的，很扎實，鮮奶油多到爆出來

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

這裡的醬也是店家調配的，口味濃郁香醇而且不膩口，喜歡甜食的朋友千萬不要錯過這個

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

鹹食套餐 C-三享餐：任何鬆餅+99，就有紅茶＋脆薯＋雞塊or雞米花 

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

韓味香辣雞腿蘇菜酥餅～其實它和三明治或是漢堡都差不多，吃起來意外的合拍耶，沒有一點違和感

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

嘿嘿，這個一口咬下真的超滿足的。

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

這裡的茶也是用真的茶葉哦，所以茶香味雖然不像一般店面那樣，但真材實料喝了也安心

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

套餐 B-滿足餐～任何鬆餅+69，就有紅茶＋雞塊 or 雞米花 

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

原味卡拉起司蔬菜鬆餅+嫩雞塊，以大人來說，這樣一份套餐非常有飽足感

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

原味卡拉起司蔬菜鬆餅，小貝果啃肉一族，也吃的津津有味。與平常下午茶店相比，這家CP值超高，不但價格很親民，餐點的份量很有飽足感，重點是好吃～感覺真的很棒。加上裝潢與氛圍呈現溫暖舒適、乾淨優雅的空間，平時是早午餐，下午茶三兩好友小聚聊天的好去處。店內都是提供紙袋，用手拿方式還蠻方便的，吃不完也方便帶著走。老少咸宜的餐點與環境，好喜歡喔～～一定要再來！

▲▼小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)。（圖／紫色微笑 提供）

小木屋鬆餅 ( 宜蘭中山店)
地址：宜蘭市中山路三段165號（北門口綠豆沙斜對面）
電話：03-935-1838
營業時間 ：平日10:00- 21:00提供包場服務 / 週六日09:00- 12:00提供包場服務

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關鍵字： 小木屋鬆餅 宜蘭美食 達人美食 美食情報 紫色微笑 下午茶 甜點控

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