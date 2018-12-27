ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

9點網路開搶！全台最美支線「深澳鐵道自行車」首波免費體驗

ETtoday旅遊雲



▲深澳鐵道自行車

深澳鐵道自行車（圖／記者于佳云攝）

▲深澳鐵道自行車第一波免費體驗，早上9點網路開放報名開搶。（圖／記者于佳云攝，下同。）

旅遊中心／綜合報導

號稱全台最美路線的深澳鐵道自行車，結合了沿岸無敵海景、自然生態、改造礦坑和鐵道等特色，即將於28日免費試乘，第一波開放民眾網路報名體驗，即將在今（27日）早上9點正式開搶，限量1680個名額。錯過機會未來票價，每人單程150元，往返優惠票250元。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲深澳鐵道自行車每台車限乘2人。

深澳鐵道自行車將於12月28日至108年1月17日間，周五一班次及周末四班次開放一般民眾網路線上預約免費體驗，平日則開放四班次給瑞芳區里民免費體驗，官網預計在12月27日上午9點開搶免費體驗，限量1,680個名額，民眾可先上網登錄會員，增加報名速度，108年1月18日後將開始收費試營運。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲深澳鐵道自行車沿途景觀。

深澳線也因為沿途有著豐富的山海景色，曾被推舉為「臺灣最美海岸支線」。沿著深澳線而建的深澳鐵道自行車，起訖點為八斗子月台和深澳月台，沿途行經觀海段、隧道光環境和建基煤礦，單趟約15到20分鐘，自八斗子站發車前往深澳，再折返回八斗子站下車，每台車限乘2人，每班次24台車，每班次搭乘人數48人，試營運後預計將成為北台灣最夯打卡點。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲深澳鐵道自行車行經海底燈飾隧道。

＊深澳鐵道自行車
起訖點：八斗子車站－深澳車站
試營運時間：2018／12／28 至 2019／01／17 週五、周六、周日開放民眾免費體驗
開放網路報名時間：12／27早上9點開搶
正式營運時間：2019／01／18
票價：每人單程150元，往返優惠票250元。
＊預約詳請請上深澳鐵道自行車官網

關鍵字： 深澳鐵道自行車 新北市旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

浪漫12月～沒有情人陪過冬...　金髮小娃爆哭：我要男捧友QQ

推薦閱讀

深澳鐵道自行車限量1680人免費試乘懶人包　明年收費150

深澳鐵道自行車免費試營運！周邊5大熱門景點一日遊

影／「深澳鐵道自行車」新體驗　北台灣最美海岸鐵路支線

影／深澳鐵道自行車搶先看！全台最美路線　還能開進海底隧道

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村身份證有4、0門票現省479

1月入住高野大飯店　台東人免費

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

「苗栗山中楓葉秘境」超有詩意

台北3處「落羽松秘境」一日遊

台北華山小日子商號　文青風選物店

料爆多！蘆洲「布丁」夾進熱壓吐司

生日有2019任一數字拉麵第2碗1元

HAMA SUSHI大里店12/26開幕

台中超人氣檸檬塔一等就是半年

熱門行程

最新新聞更多

微風南山獨家　2間必吃抹茶甜點

必訪！高知包機折價3000元手刀搶

「司馬庫斯」2019年起非假日封路

9點開搶！深澳鐵道自行車免費搭

眺望高屏溪　國定古蹟舊鐵橋重新開放

公館IG打卡清新風餐廳！

台北中山逸林酒店101景觀房開箱

台北3處「落羽松秘境」一日遊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366