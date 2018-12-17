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影／深澳鐵道自行車搶先看！全台最美路線　還能開進海底隧道

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記者于佳云／基隆報導、攝影

北台灣最美海岸線又有新玩法！由新北市政府與交通部臺灣鐵路管理局合作打造的深澳鐵道自行車，以暢遊山海為主題，結合了沿岸無敵海景、自然生態、改造礦坑和鐵道等特色，讓遊客可以騎著外型超萌的彩色河豚造型自行車，在踩踏中一邊看海吹海風、穿過LED光雕隧道，秋天時還能欣賞芒花花海，所有旅行的願望一次滿足。

深澳鐵道自行車（圖／記者于佳云攝）

▲深澳鐵道自行車。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲河豚造型的鐵道自行車。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲以海底生態為主題的隧道。

八斗子車站橫跨基隆市及新北市，其依山傍海、海天一色的絕美風景有著北臺灣多良車站的稱號，而深澳線也因為沿途有著豐富的山海景色，曾被推舉為「臺灣最美海岸支線」。沿著深澳線而建的深澳鐵道自行車，起訖點為八斗子月台和深澳月台，沿途行經觀海段、隧道光環境和建基煤礦，單趟約15到20分鐘

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲▼每個路段都有不同意境。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

行經觀海段時，自行車離海岸僅有數十公尺的距離，白浪滔滔彷彿觸手可及，浪漫破表。在隧道光環境中，不斷變換光彩的LED燈佈滿整條隧道，從星星燈海到海底主題光雕秀，彷彿進入深海之中與海洋生物共游，充滿奇幻氛圍。而在靠近深澳月台處則會行經建基煤礦舊址，充滿自然綠意也富含歷史氣息。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲▼鐵道自行車行駛路線依山傍海。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲▼LED光雕超浪漫。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

依深澳在地特色打造的可愛又俏皮的河豚自行車，每輛車可乘載兩人，不論是親子、夫妻、情侶或好友，都能在這山海之旅中體驗一場浪漫又愜意的旅程，還可串連周邊的潮境公園、象鼻岩和水金九等景點，勢必將成為北台灣未來最受歡迎的約會、郊遊和休閒好去處。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲▼鐵道自行車可以自行控制行駛速度。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

深澳鐵道自行車將於明日起開始免費試營運，第一階段為12月18日至12月27日，由旅遊業界進行體驗並給予營運建議，第二階段為12月28日至108年1月17日間，周五(1班次)及周末(4班次)開放一般民眾線上預約免費體驗，平日則開放4班次給瑞芳區里民免費體驗，官方網站預計於12月27日上午9時開放民眾先行預約第二階段免費試營運之體驗班次，並從108年1月18日後將開始收費試營運。

▲深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

▲鐵道自行車28日起對外免費試營運。

深澳鐵道自行車
起訖點：八斗子車站-深澳車站
試營運時間：2018／12／28 至 2019／01／17  週五、周六、周日開放民眾免費體驗
正式營運時間：2019／01／18
預約詳請請上深澳鐵道自行車官網

關鍵字： 深澳鐵道自行車 新北市旅遊

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