深澳鐵道自行車免費試營運！周邊5大熱門景點一日遊

▲可看山海景觀的深澳鐵道自行車。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

有全台最美路線之稱的深澳鐵道自行車自18日起免費試營運，結合了沿岸無敵海景、自然生態、改造礦坑和鐵道等特色，讓遊客可以騎著外型超萌的彩色河豚造型自行車，在踩踏中一邊看海吹海風、穿過海洋光雕隧道。而以八斗子和深澳為起迄點的深澳鐵道自行車，還可串連周邊的潮境公園、象鼻岩和水金九等景點，《ETtoday新聞雲》就整理了5個鄰近好去處，週末就來趟療癒的山海一日遊！

▲望幽谷景色抒心療癒。（圖／記者黃稜涵攝）

望幽谷



登上望幽谷，從這裡可以遠眺台灣蜿蜒的海岸線風景，海天一線的蔚藍大海，廣闊視野讓人不禁心曠神怡，只想盡情沉浸其中；隨著步道高低起伏，沿途的自然景觀也讓人能徜徉在清新空氣中放鬆心靈。

▲潮境公園魔法掃帚是熱門打卡點。（圖／網友Aileen提供）

潮境公園

能夠眺望一望無際海景的潮境公園，園區內設有規劃完善的枕木步道，還有許多藝術雕塑品、大草皮、魚群雕塑、腳踏車道、溜滑梯、觀景座椅、噴水池等休閒設施。而緊鄰的環保復育公園，在2016年設置了由法國藝術家 Patrick Demazeau 創作的「掃把救星」裝置藝術，一支支矗立岸邊的掃把宛如走進哈利波特魔法場景。

▲外形酷似大象的象鼻岩。（圖／網友Aileen提供）

象鼻岩

象鼻岩位於蕈狀岩密布的深澳岬角，因為長期受到海水侵蝕的關係，在懸崖邊形成了一個海蝕洞，讓整個景觀就像是大象正垂著他的鼻子般，因而得名。而象鼻岩因為特殊的外型而爆紅後已成了當地知名的拍照打卡景點，同時也可以在這裡享受蔚藍的無敵海景。

▲▼能夠寓教於樂的海洋科學博物館。（圖／資料照）

海洋科學博物館

還基隆不只看海，也別錯過了深入認識這片神秘海洋的機會。離潮境公園僅3分鐘距離的海洋科學博物館，主要分為主題館、區域探索館和海洋劇場，主題館又分為特展廳、兒童廳、海洋環境廳、海洋科學廳、深海展示廳、水產廳、船舶與海洋工程廳以及海洋文化廳等8大展廳，以有趣的呈現方式和互動遊戲讓小朋友更進一步探索海洋奧秘。

▲十三層遺址宛如天空之城。（圖／資料照）

水湳洞

水湳洞與金瓜石和九份合稱「水金九」，是北台灣最著名的旅遊勝地，水湳洞過去曾因現在已禁止進入的廢煙道而爆紅，同時也是宛如天空之城的十三層遺址的所在地，另外還有黃金瀑布、濂洞里步道和濂洞國小等景點，更可以在瞭望點遠眺陰陽海。