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懶人露營最高境界！嘉義園區設備齊全只要帶衣服就好　

點評：我就是那個懶人啦＞＜
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▲嘉義詩情花園渡假村。

旅遊中心／綜合報導　圖、影／小象愛出門提供

對於想露營卻又不知道該從何下手的人來說，露營車的出現絕對是救星！部落客小象愛出門就在《旅遊超爽的》分享位於阿里山下的「詩情花園」，主打只要帶好換洗衣物就可以直接來露營，設備齊全，夜間還有精彩活動可以參加，也成了不少親子家庭旅遊的首選。

▲嘉義詩情花園渡假村。（圖／小象愛出門提供）

▲園區內的露營車皆有專屬的陽台空間

以渡假風格打造，「詩情花園」有著全台首創的六星級露營車體驗，園區內有各式以花命名的車款房間，各露營車內的設備齊全程度與飯店相同，從床到衛浴設備，每個細節都不馬虎，且部分車款更可以在房裡唱卡拉ok，入住皆提供早餐，晚餐可以選擇園區內的烤肉套餐，租借器具及購買食材都可以向店家訂購，在晚間園區會有特別的晚會活動，讓客人在夜晚時分感受更多歡樂氣息。

▲嘉義詩情花園渡假村。（圖／小象愛出門提供）

▲雖然只是一台車，內部的所需的設備卻非常齊全。

▲嘉義詩情花園渡假村。（圖／小象愛出門提供）

▲入園停好車之後，園區提供高爾夫球車接送入住。

▲嘉義詩情花園渡假村。（圖／小象愛出門提供）

▲夜晚各式的團康活動，讓渡假村越夜越美麗！

▲嘉義詩情花園渡假村。（圖／小象愛出門提供）

▲園區內有趣味的拍照藝術裝置。

除了提供休閒渡假體驗外，園區的企畫團隊也提供客製化的服務，像是求婚、舉行婚禮等主題活動，將露營車及活動場地進行溫馨布置。因為露營車數量有限，建議想前往入住的民眾，可先進行電話預約，車型分為四人、三人以及兩人房，想要體驗懶人露營的民眾不妨到嘉義的「詩情花園」入住，享受渡假悠閒的氣氛吧！


詩情花園渡假村
地址：606嘉義縣中埔鄉社口村社口1號
電話：05 253 6601

關鍵字： 詩情花園渡假村 嘉義旅遊 阿里山旅遊 露營旅遊 懶人露營

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