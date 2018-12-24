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聖誕必賞美景！米蘭「艾曼紐二世迴廊」超美水晶聖誕樹

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▲▼艾曼紐二世迴廊。（圖／米蘭雜記 taste of　milano提供）

▲艾曼紐二世迴廊中的水晶樹百看不厭

記者簡仲豪／綜合報導（圖／米蘭雜記 taste of milano 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

聖誕即將到來，世界各地都為這個重大的節日進行布置，部落客「米蘭雜記 taste of　milano」在社團「旅遊超爽的！」分享義大利米蘭的著名景點「艾曼紐二世迴廊」今年美麗如夢幻般的燈飾，感受聖誕佳節浪漫又溫馨的氛圍！

▲▼艾曼紐二世迴廊。（圖／米蘭雜記 taste of　milano提供）

外觀看來聖誕氣氛濃厚

▲▼艾曼紐二世迴廊。（圖／米蘭雜記 taste of　milano提供）

充滿LED的小街巷

艾曼紐二世迴廊（Galleria Vittorio Emanuele II）是一個帶頂棚的拱廊街，拱廊街已經使用了130多年，兩條玻璃拱頂的走廊交匯於中部的八角形空間，頂部是一個玻璃圓頂。它座落在米蘭主教座堂廣場北側的顯要位置，並連接斯卡拉廣場。這座拱廊街連接著米蘭最著名的兩大地標：主教座堂和斯卡拉歌劇院。

▲▼艾曼紐二世迴廊。（圖／米蘭雜記 taste of　milano提供）

▲聖誕節限定的聖誕樹

部落客表示，米蘭雖然沒有白色聖誕，沒有氣氛洋溢的聖誕村，但他更喜歡充滿時尚及藝術氣息的米蘭聖誕節，當你穿插在掛著優雅燈飾、不落俗套的名店街內，欣賞著文藝復興至巴洛克時期精雕細琢的建築群，或是走到華麗的古典購物走廊，坐在充滿懷舊情懷的Prada Marchesi 咖啡店內，看著宏偉的大圓拱頂下、全城最奢華的水晶聖誔樹，再走到玫麗非凡的米蘭大教堂前，感受宗教節日氣氛，畢竟聖誕節是紀念耶穌而不是聖誕老人吧！最後遊走到鬧市中的城堡外逛逛小市集，這樣的聖誕一點也不輸！

▲▼艾曼紐二世迴廊。（圖／米蘭雜記 taste of　milano提供）

一旁的教堂更顯歷史氣息

▲▼艾曼紐二世迴廊。（圖／米蘭雜記 taste of　milano提供）

一旁的小展櫃上可以看到許多聖誕裝飾

艾曼紐二世迴廊
地址：Piazza del Duomo, 20123 Milano MI, 意大利
電話：+39 02 8845 5555
營業時間：周一至周日24小時營業（聖誕夜時間可能不同）

關鍵字： 歐洲旅遊 義大利旅遊 米蘭 艾曼紐二世迴廊 米蘭雜記 taste of　milano 聖誕節

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