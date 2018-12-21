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台中最新日式裝潢火鍋店　平價大份量、飲料無限暢飲

點評：冬天到了就是要吃熱呼呼的火鍋！
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▲▼雲澗鍋物。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

日式風格的外觀

記者簡仲豪／綜合報導（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在寒冷的冬天裡吃上一鍋熱騰騰的火鍋可以說是一大享受，尤其對於台灣人來說火鍋可以說是重要的餐點之一，部落客「蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌」在社團「旅遊超爽的！」裡為大家介紹一間開在台中崇德路附近的新火鍋店，也是在地台中人超級推薦的平價火鍋店！

▲▼雲澗鍋物。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

內用區有超大的空間

雖然在台中剛開幕不久，就已經有很多在地台中人將這間火鍋店列入口袋名單，日式風格的外觀建築吸引不少過路人的不光，室內空間很大，還有三個大包廂，是一個適合家庭聚餐的好去處！其中店內還有一面充滿花多的網美牆，是不少學生團體拍照的背景之一！

▲▼雲澗鍋物。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

店內的網美牆

雖然是平價的火鍋店，但店家所提供的食材可不馬虎，所有東西都是真材實料，菜盤的部分超級豐富，而且服務費只有５%的超佛心價格！

▲▼雲澗鍋物。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

菜單上有很多餐點可以選擇

▲▼雲澗鍋物。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

六種湯底

店內有各式主餐以及湯頭可以選擇，其中部落客特別推薦雞腿肉！跟其他火鍋店的肌肉不同，店家先將雞肉醃製過，並且稍微將表皮煎過，肉質鮮嫩外還可以吃到稍微脆脆的雞皮口感！另外鱸魚也是很厚一塊且新鮮甜美，ＣＰ值超極高！

▲▼雲澗鍋物。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

給料超大方

▲▼雲澗鍋物。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

雪花牛肉的油脂分布很漂亮

▲▼雲澗鍋物。（圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌提供）

稍微煎過的雞腿肉以及份量超多的鱸魚

由於是新開幕期間，在店內消費打卡享有九折優惠以及贈送肉品乙份！

雲澗鍋物

地址：台中市北屯區山西路三段153號
電話：04 2422 5533
時間：11:30-21:30（目前只收現金）

關鍵字： 台中美食 雲澗鍋物 火鍋美食 蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌

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