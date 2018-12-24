大直ATT 4 Recharge正式開幕　這12家人氣異國美食都進駐



▲米其林星級餐廳名人坊插旗台北，推潮洲滷水、片皮鴨獨家菜色。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

由ATT投資、位於大直舊愛買的「ATT 4 RECHARGE」終於在12月23日正式開幕，除了生活風格的大店進駐之外，時尚美食也是商場重要元素，1樓至3樓都有主題餐廳，米其林美食名人坊與莆田、浮跨系泰式餐廳Woo TAIWAN、來自新加坡的樂天皇朝，以及提供燒肉吃到飽的KINTAN BUFFET等12家異國美食都進駐，不管是情人朋友吃飯還是家庭聚餐都能找到適合的餐廳。



▲雪菜黃魚煨麵。（圖／黃士原攝）

樂天皇朝

新進駐ATT 4 Recharge的樂天皇朝，是集團來台發展三年後開出的第二家分店。日前來台迎接三週年的樂天皇朝，推出20道全新菜色，所有菜色由集團新加坡、上海聯手台灣三地主廚研發烹調而成，以台灣在地優質食材入菜，並以上海菜的兩大靈魂黃魚和螃蟹為主軸。

雖以八色小籠包著稱，但樂天皇朝表示，一直努力於將值得推薦的中華南北料理提供給消費者，透過每季的新品反饋來了解顧客的喜好，這次的菜單調整可說是經典菜色升級版，其中不但有老饕等級的上海魚蟹滋味，也有過去季節限定頗受好評的菜品點心，去(2017)年世大運期間以熊讚包造型試賣，大受歡迎的竹炭流沙包也將正式入菜。



▲帶骨牛小排。（圖／記者黃士原攝）



KINTAN BUFFET

KINTAN BUFFET位於大直ATT的第二家店將在12月23日開幕，除了燒肉吃到飽、無限供應的自助吧之外，還加入涮涮鍋品牌「SHABUSTAO」，不管是燒肉還是火鍋都是一樣可以吃到飽。

KINTAN BUFFET燒肉吃到飽不同的價位能選的肉品數量也不同，元氣盛食(午餐568元、晚餐618元)可有2種雞、豬、牛肉，特選招牌(午餐618元、晚餐668元)供應的肉品除了2種雞、豬之外，牛肉增加到6種，經典嚴選(午餐698元、晚餐748元)牛肉增加到8種。而極品和牛(午餐998元、晚餐1048元)除了2種雞、豬之外，還有11種牛肉可以選，其中包括澳洲和牛牛排及澳洲和牛牛小排。另外，醬料都是從日本空運來台，有金舌經典燒肉醬、金舌涮烤胡椒鹽、金舌和風芥末醬油。



至於KINTAN BUFFET一起的SHABUSTAO，提供獨特日式五大湯頭做選擇，分別是經典昆布湯、日式壽喜燒、辛辣雞湯、醇味豚骨湯與膠原蛋白湯頭，民眾可依自己喜好，選擇兩項湯頭做成個人鴛鴦鍋，享受自主選擇不需要跟其他人共鍋，但又能一起用餐的樂趣。







▲京式片皮鴨。(圖／記者黃士原攝)



名人坊

繼高雄、台南、台中展店之後，由漢來美食獨家代理的香港米其林星級餐廳「名人坊」高級粵菜餐廳終於進軍台北，全台第四家分店就在台北大直的ATT 4 Recharge 2樓，除了原本主廚富哥的招牌菜之外，台北店還新增加了燒臘部門及點心部門，不只吃得到燒臘烤鴨，還有潮洲滷水，這些菜色是連香港的名人坊也吃不到。名人坊台北店正在試營運中，預計12月27日正式開幕。



由於台北市場對於燒臘、烤鴨等情有獨鍾，因此這次名人坊北上，延攬了燒臘主廚與點心主廚新增燒臘部門及點心部門，因此台北店有了許多獨家菜色，像是京式片皮鴨酥脆、明爐燒鴨、脆皮叉燒、潮州滷水鵝及拼盤等，不只是高雄、台南、台中名人坊吃不到，就連香港名人坊也沒有。富哥則是提到，在台北店能增設燒臘部門及點心部門還有一個原因，就是台北店占地大，有空間來放置燒臘、烤鴨所需設備。





▲PUTIEN莆田因應時令節氣，特選北港黑麻油，研發出麻油雞腿飯、麻油燒黃花魚、麻油地瓜三道暖心麻油料理。（圖／王品提供)

莆田

王品集團引進的新加坡米其林一星餐廳品牌PUTIEN莆田，積極拓展餐飲市場版圖，繼8月於高雄開出全台第7店，12月15日將再進駐台北市大直全新指標商場「ATT 4 Recharge」，成為全台第8店。PUTIEN莆田進駐「ATT 4 Recharge」商場，門店提供一貫的寬敞用餐環境，設計沿襲莆田時尚新加坡南洋風格，魚尾獅、天空樹、格子窗、花磚、新加坡傳統建物街景掛畫等營造南洋氛圍，讓顧客彷彿來到新加坡。



▲Woo TAIWAN招牌的「招牌雙色米沙拉」。(圖／Woo TAIWAN提供)

Woo TAIWAN

打著正宗泰北清邁風格的泰式餐廳「Woo TAIWAN」，以美麗浮誇的餐廳裝潢及純正泰北血統菜色為特色，目前已拓展到4家分店，分別是高雄旗艦店、彰化員林店、台中米平方店及台中市政店，ATT 4 RECHARGE分店將是北部第一家。

延續WOO清邁本店的泰式自然風格，Woo TAIWAN在台灣的每家分店的外觀同樣被大片泰式綠意所圍繞，還沒走進去就已經感染一身悠閒泰式風情，猶如藝廊的大廳入口，大孔雀、鴕鳥羽毛等大型動物裝置藝術迎面歡迎，加上一盞盞從天空直落而下的奢華水晶吊燈及一幅幅映入眼簾的藝術作品，在在讓人忘了身處的是一家泰式餐廳。





▲涓豆腐大直ATT店首創「求婚無敵桌」。（圖／豆府餐飲集團提供)



涓豆腐

豆府餐飲集團中的超人氣品牌「涓豆腐」韓式料理餐廳，位於台北大直ATT 4 Recharge的分店將於12月23日開幕，而這間的涓豆腐很不一樣，首創「求婚無敵桌」，夜晚坐在這排位置能將摩天輪盡收眼底，氣氛極度浪漫，這也是全台第一間設有求婚桌的韓式料理餐廳。

為迎接台北大直的民眾，涓豆腐歡慶開幕首波活動從12月24日～12月26日推出3日超有感活動，活動期間只要點3人以上的任一組合餐(含3人組合餐)，即可用99元加購328元任一料理一份。除此之外，還要加碼送出1,000元料理兌換券。第二波活動則是從12月27日起，只要在涓豆腐消費滿1,000元即贈1,000元料理券，包含超人氣韓式炸雞、經典韓式起司烘蛋捲、美味黃金酥炸嫩豆腐、以及最道地韓式海鮮辣炒年糕，活動持續到2019年1月25日，預計會送出超過5,000組。





▲中保集團旗下餐飲品牌「棧」第三家餐廳「棧酒食吧」插旗大直ATT。



棧酒食吧

棧直火廚房、棧花樣拿鐵之後，中保集團轉投資的棧系列餐飲品牌開出第三家餐廳，「棧酒食吧SIP GASTRO TAPHOUSE」插旗大直4 Recharge，12月19日試營運。棧酒食吧主打主打精釀啤酒與多國美食，與886 Brewing Co.釀酒廠合作，在餐廳內喝得到七類風味精釀啤酒、包含16種拉霸及15~20種瓶裝精釀啤酒，餐點則是匯集美、墨、西、泰、越、台等多國美食。



另外，還有GB鮮釀餐廳、誠屋拉麵、彌生軒、一番地壽喜燒與薄多義所推出的新品牌Trattoria Venti。



ATT 4 Recharge

地址：台北市中山區敬業三路123號