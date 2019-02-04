ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

越南人過年吃方形肉粽？盤點「7國家華人春節習俗」長知識

ETtoday旅遊雲

▲▼撈魚生,七彩魚生,新加坡過年。（圖／達志影像／美聯社）

▲撈魚生是星馬過年習俗。（圖／達志影像／美聯社）

旅遊中心／綜合報導

除了台灣和港澳大陸，世界各地華人均視農曆新年為一年中最重要節慶，但你是否好奇海外華人們是怎麼慶祝新年呢？《ETtoday新聞雲》統整網路資訊，精選出7大有濃厚過節氣氛的國度，不妨來長知識一下！

▲維多利亞公園的年宵市場。（圖／翻攝自維基百科）

1. 香港
距離台灣近，隨性來個3天2夜就綽綽有餘，舉凡國際時尚的花車巡遊、光雕匯演，到傳統喜氣的花市、特色的許願節、維多利亞港煙火、賀歲賽馬，還有當地特色的許願節等，各式慶典在春節期間接連上演，能感受「正港」年味。為預備新年的到來，全港15區會舉辦「年宵市場」，而規模最大的位於維多利亞公園，琳瑯滿目商品呈現香港在地特色，各式乾貨、小吃都找得到，逛累了隨意買個格仔餅、魚蛋、燒賣、雞蛋仔塞塞牙縫！來一趟年節市集，能感受過年前忙碌而歡樂氣息。

到了大年初一，每年指定表演節目就會在尖沙咀一帶熱鬧登場，表演隊伍載歌載舞活力十足。想祈福的民眾，不妨移動腳步前往最靈驗的黃大仙祠，而沙田車公廟則是祈求好運降臨的地方，香火都非常鼎盛。

▲新加坡牛車水一帶相當有年節氣息。（圖／記者彭懷玉攝）

2. 新加坡
華人數量高達7成，再加上馬來人、印度人等多民族，構成複合式的生活圈。每到農曆新年，新加坡牛車水一帶最有過節氣息，全區掛起整排七彩燈籠，舉辦各式華人傳統慶典和習俗，最熱鬧的街道上販賣各式紅包、春聯，也有許多應景的年節餅乾、糖果可辦年貨，熱鬧的景象甚至比台灣更有年味，整個新加坡在過年期間也籠罩在一片喜氣之中。

獅城的「撈魚生」又名七彩魚生，是新加坡人過年必吃的料理，由不同顏色的蔬菜切絲，加上魚和特製醬料，大家一起撈起魚生，並大喊「撈起撈起，撈個風生水起」等吉祥話，最後一口將魚生吃掉，也象徵越撈越旺，來到新加坡過年可別錯過這難得的體驗。

▲北京大紅燈籠高高掛景象。（圖／截自維基百科）

3. 北京
北京跟台北一樣，在年節期間宛如空城，反而多了份清淨。北京人習慣在春節時逛廟會湊熱鬧，其中最知名的是地壇和龍潭兩大廟會，廟會裡可品嚐到北京傳統風味小吃，像是豌豆黃、奶油炸糕、豆汁兒、焦圈、滷煮火燒以及宮廷仿膳等，年畫、風車、風箏等民俗工藝琳瑯滿目，而最受歡迎的活動是在台上看戲曲、雜技等精彩表演。

若想前往廟宇參拜的話，雍和宮、潭柘寺、大覺寺、萬壽寺、雍和宮等都是熱門地點，雍和宮是北京市內最大的藏傳佛教寺院，至今已有300多年歷史，東西牌坊到古色古香東、西順山樓，總計有殿宇千餘間，值得一看。老北京的美食讓人垂涎欲滴，篡街是北京享富盛名的美食大道，上百間餐廳林立在不到兩公里的路段，夜幕低垂時，一邊把酒言歡，一邊欣賞街道兩旁懸掛的紅色燈籠，迎風搖曳，好不快活啊！

▲雅加達草埔金德院。（圖／翻攝自維基百科，Gunawan Kartapranata攝）

▲雅加達香火鼎盛的中國傳統寺廟金德院。（圖／翻攝自維基百科，Gunawan Kartapranata攝）

4. 印尼
接近年節，首都雅加達的商場和超市開始張燈結綵，甚至賣起年糕、傳統臘肉乾及各式紅包等，充滿濃濃年節氣氛。腳步移動到草埔（Glodok）唐人街，紅包袋、中國結、桃花、鞭炮，滿街盡是大紅喜氣的年節飾品，像年貨大街一樣的蜜餞、開心果、瓜子、花生等都買得到，讓印尼雅加達街頭增添過年氣息。

除夕當天，人們要到廟堂進香拜拜，一間香火鼎盛的中國傳統寺廟金德院就在唐人街附近，許多善男信女會來祈求新的全年平安健康，一樣有發紅包的習俗，團圓飯、合照，全家一起度過最重要的節日。

▲南部胡志明市新年街景 。（圖／翻攝自維基百科）

▲胡志明市新年街景 。（圖／翻攝自維基百科）

5.越南
越南是世界上少數使用農曆及全國均有過春節的國家之一，每到春節，也有貼春聯的習慣。若有機會到越南過春節，可以搭船暢遊湄公河，欣賞胡志明市內極具特色的新年裝飾，感受異國春節氣息。

吃的部分，台灣端午節必吃的「粽子」，到了越南卻成他們過年的傳統美食，用芭蕉葉包的四方形大粽子，一般是以黃豆或綠豆豬肉爲粽子內餡，因應越南氣候濕熱，可存放3個月，被視為越南人過年必吃的菜色。

▲越南人在新年包的粽子。（圖／翻攝自維基百科，拍攝者Bánh tày, a variation of en:Bánh chưng）

▲越南人在新年包的粽子是方方正正的。（圖／翻攝自維基百科，拍攝者Bánh tày, a variation of en:Bánh chưng）

6. 墨爾本
澳洲是典型多族群國家，擁有多元文化底蘊的墨爾本吸引眾多旅客造訪，其中，年節期間不能錯過唐人街，囊括世界各地美食，匯集澳洲、韓國、泰國、日本、馬來西亞、越南、台式、歐式，更少不了各式中國菜，口味均相當道地。

有濃濃年味的異國城市。（圖／網友mochiskitchen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲墨爾本年節舞龍舞獅表演。（圖／網友mochiskitchen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

春節期間，墨爾本多處會舉辦慶祝活動，在唐人街和維多利亞女王市場會有傳統舞龍舞獅表演，聯邦廣場會舉行花燈展，唐人街的街道兩旁會擺上賀年攤位，熱鬧滾滾。Box Hill是另一個大型華人聚集區，新春時節，現場還有嘉年華活動。

▲舊金山是華人在海外第一多的非亞洲城市，年節活動繽紛精彩。（圖／網友thefireking提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

7. 舊金山
若假期和預算夠多，不妨飛遠一點到美國舊金山！所謂有華人的地方就少不了華人慶典，美國舊金山的中國城是亞洲以外最大的華人聚集地，每到農曆春節，活動又多又盛大，此刻前往的遊客，常會懷疑自己不是身處遙遠的美國。春節期間，舊金山灣區將舉辦炫目無比的花車大遊行、活靈活現的舞龍舞獅表演，還會施放絢爛的煙火以慶祝新年。

關鍵字： 國外旅遊 春節 新年 出國 過年習俗 過年 過年吃喝玩樂 春節旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

親子族必收藏！全台「22處農場春節活動」懶人包

盤點「全台2月玩樂懶人包」！13處賞花、燈海歡樂走春

4處免費拿豬年小提燈！「2019全台必追10大燈會」有夢幻燈海

淡水賞花聖地三色櫻開3成、過年最美！吉野櫻3月中報到

不用奔高雄！桃園新亮點「50米長滾輪溜滑梯」啟用搶先看

超喜氣！精選全台3處「暖色調」打卡點　其中2處期間限定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

你必須知道的年初一「10大禁忌」

宜蘭市區必吃的10家美食

搖財神祈福！東台灣必拜3間財神廟

屬豬半票！全台17間樂園春節優惠

「全台4處鬱金香花園」魔幻盛放！

想招好財運？必看求財禁忌總整理

豪邁用手吃！5家「手抓海鮮餐廳」

草莓控揪團！苗栗10大特色草莓園

台南獨棟早午餐　騎旋轉木馬喝咖啡

台北7條捷運就能到的親山步道

熱門行程

最新新聞更多

台旅團上海斷魂1死9傷！觀光局曝處理..

盤點「7國家華人春節習俗」！

桃園異國風小火鍋　爆米花吃到飽

府城普濟燈會1500顆燈海超浪漫

台中在地人激推紅豆餅爆餡超實在

避冬「曼谷」4大美食街別錯過

南門市場「除夕夜最後營業日」塞爆！

過年必吃OO？「13道年菜」意義曝光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366