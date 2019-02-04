越南人過年吃方形肉粽？盤點「7國家華人春節習俗」長知識

▲撈魚生是星馬過年習俗。（圖／達志影像／美聯社）



旅遊中心／綜合報導

除了台灣和港澳大陸，世界各地華人均視農曆新年為一年中最重要節慶，但你是否好奇海外華人們是怎麼慶祝新年呢？《ETtoday新聞雲》統整網路資訊，精選出7大有濃厚過節氣氛的國度，不妨來長知識一下！

▲維多利亞公園的年宵市場。（圖／翻攝自維基百科）

1. 香港

距離台灣近，隨性來個3天2夜就綽綽有餘，舉凡國際時尚的花車巡遊、光雕匯演，到傳統喜氣的花市、特色的許願節、維多利亞港煙火、賀歲賽馬，還有當地特色的許願節等，各式慶典在春節期間接連上演，能感受「正港」年味。為預備新年的到來，全港15區會舉辦「年宵市場」，而規模最大的位於維多利亞公園，琳瑯滿目商品呈現香港在地特色，各式乾貨、小吃都找得到，逛累了隨意買個格仔餅、魚蛋、燒賣、雞蛋仔塞塞牙縫！來一趟年節市集，能感受過年前忙碌而歡樂氣息。

到了大年初一，每年指定表演節目就會在尖沙咀一帶熱鬧登場，表演隊伍載歌載舞活力十足。想祈福的民眾，不妨移動腳步前往最靈驗的黃大仙祠，而沙田車公廟則是祈求好運降臨的地方，香火都非常鼎盛。

▲新加坡牛車水一帶相當有年節氣息。（圖／記者彭懷玉攝）

2. 新加坡

華人數量高達7成，再加上馬來人、印度人等多民族，構成複合式的生活圈。每到農曆新年，新加坡牛車水一帶最有過節氣息，全區掛起整排七彩燈籠，舉辦各式華人傳統慶典和習俗，最熱鬧的街道上販賣各式紅包、春聯，也有許多應景的年節餅乾、糖果可辦年貨，熱鬧的景象甚至比台灣更有年味，整個新加坡在過年期間也籠罩在一片喜氣之中。

獅城的「撈魚生」又名七彩魚生，是新加坡人過年必吃的料理，由不同顏色的蔬菜切絲，加上魚和特製醬料，大家一起撈起魚生，並大喊「撈起撈起，撈個風生水起」等吉祥話，最後一口將魚生吃掉，也象徵越撈越旺，來到新加坡過年可別錯過這難得的體驗。

▲北京大紅燈籠高高掛景象。（圖／截自維基百科）

3. 北京

北京跟台北一樣，在年節期間宛如空城，反而多了份清淨。北京人習慣在春節時逛廟會湊熱鬧，其中最知名的是地壇和龍潭兩大廟會，廟會裡可品嚐到北京傳統風味小吃，像是豌豆黃、奶油炸糕、豆汁兒、焦圈、滷煮火燒以及宮廷仿膳等，年畫、風車、風箏等民俗工藝琳瑯滿目，而最受歡迎的活動是在台上看戲曲、雜技等精彩表演。

若想前往廟宇參拜的話，雍和宮、潭柘寺、大覺寺、萬壽寺、雍和宮等都是熱門地點，雍和宮是北京市內最大的藏傳佛教寺院，至今已有300多年歷史，東西牌坊到古色古香東、西順山樓，總計有殿宇千餘間，值得一看。老北京的美食讓人垂涎欲滴，篡街是北京享富盛名的美食大道，上百間餐廳林立在不到兩公里的路段，夜幕低垂時，一邊把酒言歡，一邊欣賞街道兩旁懸掛的紅色燈籠，迎風搖曳，好不快活啊！





▲雅加達香火鼎盛的中國傳統寺廟金德院。（圖／翻攝自維基百科，Gunawan Kartapranata攝）

4. 印尼

接近年節，首都雅加達的商場和超市開始張燈結綵，甚至賣起年糕、傳統臘肉乾及各式紅包等，充滿濃濃年節氣氛。腳步移動到草埔（Glodok）唐人街，紅包袋、中國結、桃花、鞭炮，滿街盡是大紅喜氣的年節飾品，像年貨大街一樣的蜜餞、開心果、瓜子、花生等都買得到，讓印尼雅加達街頭增添過年氣息。



除夕當天，人們要到廟堂進香拜拜，一間香火鼎盛的中國傳統寺廟金德院就在唐人街附近，許多善男信女會來祈求新的全年平安健康，一樣有發紅包的習俗，團圓飯、合照，全家一起度過最重要的節日。

▲胡志明市新年街景 。（圖／翻攝自維基百科）

5.越南

越南是世界上少數使用農曆及全國均有過春節的國家之一，每到春節，也有貼春聯的習慣。若有機會到越南過春節，可以搭船暢遊湄公河，欣賞胡志明市內極具特色的新年裝飾，感受異國春節氣息。

吃的部分，台灣端午節必吃的「粽子」，到了越南卻成他們過年的傳統美食，用芭蕉葉包的四方形大粽子，一般是以黃豆或綠豆豬肉爲粽子內餡，因應越南氣候濕熱，可存放3個月，被視為越南人過年必吃的菜色。

▲越南人在新年包的粽子是方方正正的。（圖／翻攝自維基百科，拍攝者Bánh tày, a variation of en:Bánh chưng）

6. 墨爾本

澳洲是典型多族群國家，擁有多元文化底蘊的墨爾本吸引眾多旅客造訪，其中，年節期間不能錯過唐人街，囊括世界各地美食，匯集澳洲、韓國、泰國、日本、馬來西亞、越南、台式、歐式，更少不了各式中國菜，口味均相當道地。

▲墨爾本年節舞龍舞獅表演。（圖／網友mochiskitchen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



春節期間，墨爾本多處會舉辦慶祝活動，在唐人街和維多利亞女王市場會有傳統舞龍舞獅表演，聯邦廣場會舉行花燈展，唐人街的街道兩旁會擺上賀年攤位，熱鬧滾滾。Box Hill是另一個大型華人聚集區，新春時節，現場還有嘉年華活動。

▲舊金山是華人在海外第一多的非亞洲城市，年節活動繽紛精彩。（圖／網友thefireking提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

7. 舊金山

若假期和預算夠多，不妨飛遠一點到美國舊金山！所謂有華人的地方就少不了華人慶典，美國舊金山的中國城是亞洲以外最大的華人聚集地，每到農曆春節，活動又多又盛大，此刻前往的遊客，常會懷疑自己不是身處遙遠的美國。春節期間，舊金山灣區將舉辦炫目無比的花車大遊行、活靈活現的舞龍舞獅表演，還會施放絢爛的煙火以慶祝新年。