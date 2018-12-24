經典熱巧克力餅乾圈粉全球！全台首間希爾頓逸林酒店28日開幕

▲台北中山逸林酒店12月28日正式開幕。（圖／台北中山逸林酒店提供，以下皆同。）



記者陳涵茵／台北報導

國際品牌希爾頓集團旗下希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）即將正式進軍台灣，選在台北市飯店一級戰區中山區落腳，10月份對外宣布全台第一間希爾頓逸林酒店「台北中山逸林酒店」（DoubleTree by Hilton Taipei Zhongshan）誕生消息，終於將在12月28日正式開幕。

▲台北中山逸林酒店為全台首間希爾頓逸林酒店。



台北中山逸林酒店由九昱建設投資、希爾頓集團經營管理，融入台灣、台北與中山區在地文化特色打造，飯店位在中山北路一段與七條通交叉口，距離捷運中山站僅400公尺，鄰近條通商圈、台北當代藝術館、誠品生活南西店、新光三越南西館、光點台北等景點，對於旅人來說交通便捷觀光十分方便。

▲共有106間房。



飯店規劃106間客房、1間全日餐廳與1間大廳酒吧，希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton）為希爾頓集團旗下全服務（Full Service）高檔酒店品牌之一，預估平均房價大約落在6千至8千區間。若想搶先試住台北中山逸林酒店，根據官網顯示目前已開放訂房，可從2018年12月28日開始入住，跨年、農曆過年期間皆開放遊客訂房。

▲入住就會奉上熱騰騰巧克林餅乾已成經典。（圖／取自粉絲專頁《DoubleTree By Hilton Taipei Zhongshan台北中山逸林酒店》。）

另外，希爾頓逸林酒店品牌招牌就是香噴噴的希爾頓逸林熱巧克力香脆餅乾，用來招待入住賓客成為經典，已有超過30年歷史，全球統一食譜每塊餅乾都有20顆巧克力豆，只有希爾頓逸林酒店才吃得到，熱騰騰的巧克力餅乾圈粉無數，未來入住台北中山逸林酒店就能搶先品嚐，若吃完對它愛不釋手飯店內也能買得到。

▲標榜每塊餅乾內含20顆巧克力豆。



＊台北中山逸林酒店

地址：台北市中山區中山北路一段123號

開幕日：2018年12月28日