再也住不到了！六福皇宮歇業倒數10天　最後一週訂房八成滿

▲台北威斯汀六福皇宮謝幕影片。（影片／High六福旅遊集團提供。）



▲台北威斯汀六福皇宮即將在12月31日走進歷史。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導

台北威斯汀六福皇宮走入歷史倒數10天！六福皇宮即將在2018年12月31日正式熄燈，已有20年歷史的五星級老飯店即將因租約問題歇業，讓不少台北人大呼不捨也搶著在最後一波優惠入住，倒數一週住房率約8成，六福皇宮表示31日當天現場還會有「隱藏版」驚喜，讓所有貴賓和六福皇宮留下最後美好紀念。

▲六福皇宮已有近20年歷史。（圖／Ettoday資料照）



「7016個日子，24小時不打烊，台北威斯汀六福皇宮在南京商圈屹立20個年頭。」六福皇宮在粉專PO出感謝影片，以當年開幕舊新聞資料畫面開頭，接著由董事長莊豐如親自擔任旁白，最後以員工編號001現身，六福旅遊集團總裁莊秀石也露面感謝大家一起完成了美好的夢，短短2分鐘影片賺人熱淚，讓不少網友留言喊珍重再見。

▲六福皇宮1999年開幕舊資料畫面。（圖／擷取自High六福旅遊集團影片）



▲六福旅遊集團董事長莊豐如。



▲六福旅遊集團總裁莊秀石。



台北威斯汀六福皇宮共有288間房，至從宣告歇業以來，陸續釋出多項好康優惠，其中最狂的「12月30日入住搬走20萬傢具」，住一晚隔天退房可將所有喜歡的家電、寢具通通免費搬走，包括號稱超好睡要價15萬元的天夢之床，販賣僅30分鐘就全數秒殺。12月最後一波「非住不可住房專案」下殺2.3折，原價18,975元的精緻客房，住一晚只要4300元，目前訂房已達8成左右，入住六福皇宮的最後機會只到12月31日。

▲台北六福皇宮住房優惠下殺2.3折。（圖／六福旅遊集團提供）



回顧六福皇宮歷史，1968年六福旅遊集團創立，1972年正式跨足旅館、餐廳業六福客棧正式開幕，1999年歷經兩年籌備選在南京商圈紮下根基，台北威斯汀六福皇宮（The Westin Taipei）開始營運，藉著Westin Hotels & Resorts打開台灣飯店在國際市場的知名度，2012年加盟國際品牌喜達屋集團也是全台第一間引進天夢之床的五星級飯店，接著在2018年因與租賃方國泰人壽保險談不攏終止租賃契約，陪著國內外老客人走過20個年頭的六福皇宮即將劃下句點。

▲六福皇宮謝幕影片。（圖／擷取自High六福旅遊集團影片）



熄燈當天邀請了各界貴賓，六福旅遊集團總裁莊秀石、董事長莊豐如都將出席，現場特別準備了表演活動、舉杯活動、紀念牆與隱藏版驚喜，並要求貴賓穿著正式服裝與紅玫瑰，六福皇宮表示會讓所有出席貴賓、老員工、老常客當天都能在六福皇宮留下美好的回憶。

至於顧客權益部分，針對持有在各通路上販售台北威斯汀六福皇宮住宿或餐飲票券的持券人，持券者仍可於2018年12月31日前安心使用，若逾期未使用的票券將視同於現金，可在六福旅遊集團內的台北六福萬怡酒店、六福客棧、六福村主題遊樂園等事業體作使用。

台北威斯汀六福皇宮

地址： 104台北市中山區南京東路三段133號

電話： 02 8770 6565





