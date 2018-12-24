全台首家五星「宮廷風」全家還可看夜景！進駐圓山飯店新開幕

▲圓山飯店首間全家進駐。（圖／圓山飯店提供，下同。）



記者陳涵茵／台北報導

全台首間全家進駐五星級飯店，圓山大飯店與全家便利商店聯手推出「宮廷風」便利商店，24小時不打烊，東方古典風格的「全家」圓山飯店將於12月24日盛大開幕，濃濃東方宮廷風格打造不僅白天好拍，到了夜晚還可以賞大台北夜景，預計成為下一個新打卡熱點。

▲24小時不打烊。



首家進駐五星級飯店的便利商店，除了方便圓山貴賓或是到圓山風景區步行的遊客購物外，店內還販售圓山紅豆鬆糕、鳳梨酥、牛軋糖等著名伴手禮，一應具全，為慶祝開幕，獨家推出限量開幕聖誕福袋售價199元。

▲店內販售各式台灣伴手禮。



五星級飯店內的全家便利商店位於麒麟廳，是步行圓山風景區的遊客必經之地，搭配圓山東方宮殿式建築特色，店面的設計添加了宮廷風的元素，壁面裝飾有中國古畫意象搭配木作窗櫺，大紅燈籠高高掛，最近宮廷劇正夯，如此特別的便利商店絕對讓遊客拍個不停。

除了超吸睛的整體設計，店舖坐落於圓山賞景祕境─麒麟廳景觀第一排，買好熱呼呼的美食，還能坐下就近欣賞台北市華美夜景，全家圓山飯店預期將成為下一個欣賞台北夜景的最佳店舖。

▲超商到了夜晚還能眺望夜景。

圓山大飯店

地址： 10491台北市中山區中山北路四段1號

電話： 02 2886 8888