ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

全台首家五星「宮廷風」全家還可看夜景！進駐圓山飯店新開幕

ETtoday旅遊雲

▲圓山飯店全家。（圖／圓山飯店提供）

▲圓山飯店首間全家進駐。（圖／圓山飯店提供，下同。）

記者陳涵茵／台北報導

全台首間全家進駐五星級飯店，圓山大飯店與全家便利商店聯手推出「宮廷風」便利商店，24小時不打烊，東方古典風格的「全家」圓山飯店將於12月24日盛大開幕，濃濃東方宮廷風格打造不僅白天好拍，到了夜晚還可以賞大台北夜景，預計成為下一個新打卡熱點。

▲圓山飯店全家。（圖／圓山飯店提供）

▲24小時不打烊。

首家進駐五星級飯店的便利商店，除了方便圓山貴賓或是到圓山風景區步行的遊客購物外，店內還販售圓山紅豆鬆糕、鳳梨酥、牛軋糖等著名伴手禮，一應具全，為慶祝開幕，獨家推出限量開幕聖誕福袋售價199元。

▲圓山飯店全家。（圖／圓山飯店提供）

▲店內販售各式台灣伴手禮。

五星級飯店內的全家便利商店位於麒麟廳，是步行圓山風景區的遊客必經之地，搭配圓山東方宮殿式建築特色，店面的設計添加了宮廷風的元素，壁面裝飾有中國古畫意象搭配木作窗櫺，大紅燈籠高高掛，最近宮廷劇正夯，如此特別的便利商店絕對讓遊客拍個不停。

▲圓山飯店全家。（圖／圓山飯店提供）

除了超吸睛的整體設計，店舖坐落於圓山賞景祕境─麒麟廳景觀第一排，買好熱呼呼的美食，還能坐下就近欣賞台北市華美夜景，全家圓山飯店預期將成為下一個欣賞台北夜景的最佳店舖。

▲圓山飯店全家。（圖／圓山飯店提供）

▲超商到了夜晚還能眺望夜景。

圓山大飯店
地址： 10491台北市中山區中山北路四段1號
電話： 02 2886 8888

關鍵字： 星級飯店 圓山飯店 台北市旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

懶人露營最高境界在嘉義！

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

全台「4大野溪溫泉」季節限定！

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

擠千人！南投落羽松秘境草莓被採光

北投星級飯店泡湯一日遊提案

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

台北華山小日子商號　文青風選物店

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

超詳細全台跨年煙火秀懶人包

熱門行程

最新新聞更多

裸蛋糕超夯！森林系甜點像逛小花園

淡海輕軌周邊29景點全攻略

宮廷風圓山飯店全家12月24日開幕

一秒到歐洲！南投釀酒廠有銀白森林

桃源仙谷鬱金香開了！還有落羽松

壽司郎即將進駐中和環球購物中心

Bartender賣拉麵學生加麵不加..

東京體驗住網咖　看片打電動還可淋浴

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366