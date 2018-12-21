搶高端客！瑰麗酒店、柏悅相繼來台　信義區掀五星飯店卡位戰

▲信義區掀起五星飯店卡位戰。（圖／Ettoday資料照）



記者陳涵茵／台北報導

陸客減少後不少觀光業者感嘆台灣進入觀光寒冬，不過根據觀光局12月公告的來台國際旅客，不僅連續4年突破年度來台千萬旅客的紀錄，還較2017年提前近2週達標，五星級國際連鎖飯店品牌看準商機相繼來台，聚焦台北蛋黃信義區，未來飯店界星光閃閃，爭搶高端客市場大餅。

▲複合式地標摩天樓Taipei Sky Tower（TST）預計2020年底完工。（圖／碩河開發提供)



相較飯店一級戰區的台北西區，目前信義區國際星級品牌酒店以台北W Hotel、寒舍艾美酒店、台北君悅酒店為金三角，不過三雄鼎立的局面未來即將翻轉，信義區新地標Taipei Sky Tower（簡稱TST）預計將在2020年底完工，TST由世界知名義大利建築師事務所Antonio Citterio Patricia Viel操刀，以不斷生長的台灣綠竹筍與為代表歐洲經典美感的希臘石柱為意象靈感，打造這棟46層高的新建築，屆時凱悅酒店集團旗下最高等級品牌柏悅（Park Hyatt）與安達仕（Andaz）將以「雙高端品牌飯店」形式迎戰。

▲台北瑰麗酒店預計將在2024年完工。（圖／瑰麗酒店集團提供）



想分信義區高端客市場大餅的可不僅有一間，國際頂級奢華酒店瑰麗酒店集團（Rosewood）也宣布即將正式進軍台灣，由由富邦旅館管理顧問股份有限公司代表與瑰麗酒店集團正式簽訂委託管理合約，飯店選在信義路五段、莊敬路口，位在台北101、世界貿易中心對面最精華地段，號稱「全國最貴籃球場」的D1區塊，台北瑰麗酒店Rosewood Taipei預計將於2024年開幕。

▲台北W hotel。（圖／記者柳名耕攝）

面對來勢洶洶的市場挑戰，W行銷公關副總監易采葳表示：「台北有更多的國際連鎖飯店，讓各國觀光獎勵旅遊（MICE）來選擇台北的機會大幅提高，促進觀光消費，我們樂見其成。」寒舍集團也表示，市場上國際品牌飯店數量快速增加，代表該地區在觀光市場的潛力提升，並可帶來更多來自世界各地的國際旅客，台灣觀光資源豐富，寒舍為有效全面跨界整合資源，持續聚焦「城市與郊區」的觀光組合，開發新客源與新市場，除了台北的寒舍艾美、喜來登外，也將結合礁溪寒沐酒店的溫泉及郊區景色，希望觀光客來台能享受不同的城市風貌，感受寶島之美。