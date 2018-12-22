超值感Let's Café旗艦店！手沖級咖啡還有限量阿里山豆

點評：一定要找一天去一下!

▲全家Let's Café旗艦店新開幕。（圖片由Penny小食光。輕旅行提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

每天早上來杯咖啡已經是很多人的習慣，如果上班來不及就會去附近超商買一杯帶去公司，但是你有想過超商居然也能化身成咖啡廳還賣起蛋糕嗎？

▲外表看不出是一間超商。

位在台北大安區巷子裡的這間全家超商，若不是招牌還在，絲毫不覺得他是一間便利商店。這家就是全家Let’s Café開出的第一間旗艦店，招牌和內部裝潢走的是莫蘭迪的低彩度色調風格，塑造出有質感的空間，並用貨架區隔出了咖啡廳和超商區，並設有沙發和長桌、高腳椅區，更有插座讓客人使用，讓便利商店儼然變成一間咖啡店。

▲Let's Café旗艦店內的座位區。

值得一提的是，Let's Café旗艦店用的是強調手沖製程的「咖啡大師」咖啡機，再冰咖啡的部分也導入UCC全球專利的「泡沫咖啡機」，能在冰咖啡上層打出細緻泡沫，讓口感喝起來可以更為滑順。現場也有販賣如烤布蕾、可頌、三明治和蛋糕類的輕食小點，且主打銅板價，最貴只要70元。

▲還有販售各式銅板價輕食。

此外，旗艦店還第一波引進了單品豆包括耶加雪菲、黃金曼特寧和數量稀少的阿里山咖啡豆，阿里山豆更是每日限量50杯，另位也推出了Let's Café新拿鐵，希望能抓住咖啡族的味蕾。

▲冰泡沫咖啡機。

Let’s Café 旗艦店

營業時間：Let’s Café 7:00~22:00（超商則為 24 小時營運）

地址：台北市大安區敦安里仁愛路四段112巷5號