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台北綠意清新風咖啡廳　必點「栗子燒雞飯」肉質Q彈有嚼勁

男子的日常生活 男子的日常生活

文字 : 男子 E 。 攝影 : 男子 J 2..

點評：想去～～～
ETtoday餓勢力

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

文、圖／男子的日常生活
文字 _ 男子 E 。 攝影 _ 男子 J
 

叁食，因為我們都正好三十歲。叁食咖啡館的三位店主是從小就一塊的玩伴，過去總聊著未來要一起開一間店，三十而立之時，正好都覺得是時候了；加上咖啡館裡不只有咖啡飲品，也有供應自己喜歡的餐食，因此便決定將咖啡館取名為「叁食」。

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

叁食位於熱鬧宜人的仁愛路上，國父紀念館站3號口步行約5分鐘，距離前些日子討論度極高的CAFE IN咖啡館也不遠。

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

粉色素淨的咖啡館外觀，在店外佈置了一排座位與可愛仙人掌，店內則是將空間裝飾成兩種不同風格區塊，三面鄰著陽光，一邊白淨木質氣質，搭配上店主很喜歡的磨石子風格；另一邊則是以綠意居家個性氛圍打造。

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

目前還在試營運的叁食，菜單上有咖啡、有茶、有牛奶飲和果汁，另外還有厚吐司、飯麵共約10款餐點的選擇。店主表示，目前許多東西都還在調整的階段，未來除了希望能增加甜點外，也將加入更多餐點讓大家可以來這邊有更多選擇。

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▼栗子燒雞飯 $300

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▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

點了栗子燒雞飯，雞肉肉質較有嚼勁，鹹甜鹹甜的相當入味，另外附上三種小菜，其中自己最喜歡半顆的日式溏心蛋，使用日本醬油滷過味道很香，口感也好Q，不過整體份量不多，覺得男生可能較難有飽足感。

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▼鐵觀音奶茶$120 (下圖左)

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可愛的磨石子風格玻璃杯，裡頭裝上使用鮮乳坊鮮乳的奶茶，喝著不會太甜，有淡淡茶香與香甜鮮乳滋味，是想像得到的味道。

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

▼果香橙茶$150(下圖右)

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喝起來甜度較高的果香橙茶，有加入現打柳橙與檸檬汁，裡頭還放了幾片香橙與檸檬片，口味較簡單。

▲▼叁食。（圖／男子的日常生活提供）

叁食
地址：台北市信義區仁愛路四段440號1樓
試營運營業時間：12：00－20：00
（正式營業時間與公休日以臉書公告為主）
電話：02 2758 0170

文章提供by 男子的日常生活
部落格：http://uncle321983.pixnet.net/blog
Instagram：https://www.instagram.com/mens_30s_life/
FB：https://www.facebook.com/menseveryday/

關鍵字： 叁食 台北美食 台北咖啡廳 東區咖啡廳 男子的日常生活

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