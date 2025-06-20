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夏日消暑「3家茶霜淇淋」來了　抹茶、焙茶雙口味一次吃

▲▼CREMIA推全新焙茶霜淇淋、抹茶霜淇淋回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲3家抹茶、焙茶雙淇淋一次看。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天總是忍不住想吃冰消暑，《ETtoday新聞雲》整理3家濃郁系茶霜淇淋，且通通能吃到抹茶、焙茶雙口味，期間限定，售完為止。

●CREMIA
CREMIA今年5月迎來「日本茶祭」，一次推出2款茶霜淇淋，有全新「焙茶霜淇淋」，特選日本「一番茶刈り直し茶」製成，茶葉經過強火焙煎後散發獨特茶香，呈現深厚木質香及自然甜感，且苦感大大降低，再融合北海道生乳打造成頂級焙茶冰淇淋，口感濃郁、茶香十足。

「抹茶霜淇淋」則強勢回歸，選用日本茶之鄉種植的宇治抹茶搭配北海道鮮奶油製成，每一口都能吃到醇厚茶感及溫潤甜味。以上2口味霜淇淋售價皆為150元，且可搭配原味、巧克力、抹茶等餅皮，即日起正式開賣，提醒高雄新濱町、台中麗寶門市未販售。

▲▼一〇八抹茶茶廊夏季新品報到。（圖／一〇八抹茶茶廊提供）

▲一〇八抹茶茶廊推出濃厚系茶霜淇淋。（圖／一〇八抹茶茶廊提供）

●一〇八抹茶茶廊
一〇八抹茶茶廊6月開賣2款濃厚系「抹茶霜淇淋」、「焙茶霜淇淋」，選用抹茶霜淇淋撒上厚厚京都宇治抹茶粉、焙茶霜淇淋搭配大量焙茶粉，每一口都能吃到濃厚茶香結合奶香，每支售價138元。

▲▼辻利茶舖霜淇淋。（圖／翻攝辻利茶舖官網）

▲辻利茶舖也能吃到抹茶、焙茶霜淇淋。（圖／翻攝辻利茶舖官網）

●辻利茶舖
辻利茶舖5月推出期間限定「京町焙茶霜淇淋」，嚴選日本京都、奈良優質茶葉經大火翻炒焙煎製成，口感濃郁，茶香十足，限時販售至7月6日；還有經典「辻利霜淇淋」，選用日本100%之茶葉製成，每一口都能吃到微苦回甘的滋味，每支售價皆為110元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲.CREMIA 一〇八抹茶茶廊 辻利茶舖

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