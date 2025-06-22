沙巴「13層樓高樹頂吊橋」超驚險　眺望神山、腳下是茂密熱帶雨林

▲沙巴藏了一座長157.8公尺、高41公尺的波令樹頂吊橋（Poring Canopy Walkway）。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／馬來西亞報導

懼高者勿試！位於東馬婆羅洲的沙巴，藏了一座長157.8公尺、高41公尺的波令樹頂吊橋（Poring Canopy Walkway），等同於站在13層樓的高度，俯瞰腳下茂密的熱帶雨林，腎上腺素狂飆的體驗，讓去過的旅客直呼終生難忘。

▲波令樹頂吊橋是沙巴首座對外開放的森林冠層步道，整座步道由五段高架吊橋組成。（圖／記者彭懷玉攝）



波令樹頂吊橋最初作為生態觀察、賞鳥之用，並於1990年正式啟用，是沙巴首座對外開放的森林冠層步道。整座步道由五段高架吊橋組成，每段由鋼纜與木板懸掛在樹與樹之間，吊橋隨著地勢高低起伏，中間都有平台可稍作休息，從高空之姿探索熱帶雨林的生態。

▲▼每段由鋼纜與木板懸掛在樹與樹之間，中間都有平台可稍作休息；因橋面狹窄，一次僅能容身一人，挑戰旅客的心臟強度。（圖／記者彭懷玉攝）



步行其中會劇烈晃動，縱使不怕高的人都會膽戰心驚，且因橋面狹窄，一次僅能容身一人、同時間最多六人在橋上，挑戰旅客的心臟強度。

▲▼步道起於波令溫泉主入口，沿著指標前行，最初是平緩的碎石與泥土小徑，逐漸過渡到石階與上坡段；途中可見潺潺溪流。（圖／記者彭懷玉攝）



▲從入口處步行約20分鐘，抬頭可見樹頂吊橋（Poring Canopy Walkway）。（圖／記者彭懷玉攝）



在踏上吊橋之前，必須先經過一段約20分鐘的森林步道健行。步道起於波令溫泉主入口，沿著指標前行，最初是平緩的碎石與泥土小徑，逐漸過渡到石階與上坡段。途中可見潺潺溪流，野生蕨類、藤蔓纏繞在參天古樹間，空氣中瀰漫濕潤泥土和植物的香氣，還有機會看到大王花。

▲▼波令溫泉（Poring Hot Spring）屬於硫磺泉，可在大眾湯池泡泡腳。（圖／記者彭懷玉攝）



離開樹頂吊橋，回到入口處，不妨在波令溫泉（Poring Hot Spring）泡泡腳，硫磺泉有舒緩肌肉、促進血液循環與皮膚修復的功用，且多座露天日式泡腳池是免費的，或在需付費的浴室享受私密泡湯時光，因地處高海拔山間，氣候涼爽，平日也有許多旅客造訪。另外，還有蝴蝶園、大王花園和瀑布區，能細細探索，建議至少停留3小時。

▲▼波令溫泉（Poring Hot Spring）也屬於「神山」京那巴魯公園（Mount Kinabalu National Park）一部分，其內有許多步道可以探險。（圖／記者彭懷玉攝）



說到波令溫泉和樹頂吊橋，就位於「神山」京那巴魯公園（Mount Kinabalu National Park）山腳下40多公里處，即便尚未有計劃攀登這座東南亞第一高峰，也可以從附近的人氣景點先熟悉，再循序漸進深度探索。

▲▼甫獲Skytrax「世界最佳低成本航空公司」的AirAsia，是全台唯一直飛沙巴（亞庇）的航空公司。（圖／記者彭懷玉攝）



若想到沙巴玩，連續16年被Skytrax評選為「世界最佳低成本航空公司」的AirAsia，是全台唯一直飛沙巴（亞庇）的航空公司，3小時35分就能抵達度假天堂。旅客搭乘AK1511航班，11:35從桃園機場出發，15:10到亞庇；回程班號AK1510，上午07:40從亞庇出發，10:55返抵桃園機場。

▲▼桃園-亞庇班機以A320機型執飛；飛機上必喝招牌「生椰拿鐵」，以及納斯伯椰漿飯、蝦雞雲吞麵等特色餐點。（圖／記者彭懷玉攝）



值得一提的是，飛機上必喝招牌「生椰拿鐵」，飛機上每杯咖啡均由空服員現點現泡，以及納斯伯椰漿飯、蝦雞雲吞麵等特色餐點，航班起飛前24小時，可事先上網預訂餐點，搭配美式咖啡，單份套餐最低114元起，比在飛機上購買更划算。