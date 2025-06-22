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東京超人氣甜甜圈「I'm donut？」7月登台　首家落腳台北市

▲東京超人氣甜甜圈品牌「I`m donut?」。（圖／Alina 愛琳娜提供）

▲東京超人氣甜甜圈品牌「I`m donut?」將登台。（圖／Alina 愛琳娜提供）

記者黃士原／台北報導

以後想吃不用飛日本！東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」將由富錦樹集團代理引進台灣，第一家店落腳台北市敦化南路，預計7月開幕。

日本人氣甜甜圈店I'm donut?從福岡起家，目前在東京已有5家分店，日前富錦樹創辦人吳羽傑也證實將代理引進台灣，根據人力銀行上的資訊，第一家店落腳台北市敦化南路。此外，品牌也邀請日本知名的藝術總監吉田ユニ，來操刀主視覺設計，她還在IG上透露，台北首店預計7月開幕。

▲東京超人氣甜甜圈品牌「I`m donut?」。（圖／Alina 愛琳娜提供）

▲東京超人氣甜甜圈品牌「I`m donut?」台北首店7月開幕。（圖／Alina 愛琳娜提供）

「I'm donut?」其實是發源自主廚平子良太在福岡開設的麵包店「AMAM DACOTAN」，主要是店裡甜甜圈品項大受歡迎，所以才另外成立專賣店，其招牌是「元祖生甜甜圈」，外面與大家熟知的美式甜甜圈不太相同，平子良太調整麵糰成分，加入更多雞蛋與牛奶，讓麵皮十分蓬鬆卻又有嚼勁。其他還有巧克力、檸檬糖霜、開心果、爆漿內餡的卡士達等十多種口味，以及搭配生火腿的鹹味甜甜圈。

▲Krispy Kreme推出開心果系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

搶搭開心果熱潮，Krispy Kreme把澳洲、英國爆紅的「濃餡開心果」搬進台灣，厚實夾心貝果包裹著濃郁開心果卡士達，外層裹上開心果巧克力，最後再以開心果碎粒點綴；「雪點開心果」則是台灣限定口味，經典糖霜甜甜圈淋上開心果巧克力，表層灑滿細緻開心果雪點酪乳粉，每一口都能吃到堅果香交織乳香，2款售價皆為75元，6月26日起至7月24日於全門市限量上市。

歡慶新品上市，6月25日前加入官方LINE帳號，即可於6月26日獲得好友新品券1張，憑券購買6入禮盒送原味糖霜甜甜圈6入1盒，買12入禮盒送原味糖霜甜甜圈12入1盒，每張優惠券限用1次，購買禮盒須含2顆開心果甜甜圈，口味任選，各門市售完為止。

關鍵字： 美食雲 I’m donut？ 甜甜圈 東京美食

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