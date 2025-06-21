盤點「港點吃到飽」餐廳　這4家還有烤鴨、粵菜無限供應

▲六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

桃園喜來登與八里福朋喜來登的兩家「禧粵樓」上周同步推出櫻桃鴨吃到飽，台北六福萬怡酒店日前也宣布「粵亮尋飽」7月至9月限定回歸，再加上福華大飯店珍珠坊、新葡苑、添好運也有經典港點、下午茶推車無限供應，讓喜歡粵菜港點的饕客及大胃王有更多選擇了。

▲XO醬桂花蘿蔔糕。（圖／台北六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」

粵亮廣式料理去年推出的「粵亮尋飽」又回來了，7月1日起至9月30日，周一至周五午餐時段限定，成人每位1280元+10%，超過50道料理無限供應，前菜有蔥香玫瑰油雞腿、酒蒸鮑螺海蜇絲、粵亮掛爐烤鴨，海鮮類則有爆炒蠔汁牛蹄蟹、魚子海鮮大良奶、避風塘白蝦，主食吃得到XO醬桂花蘿蔔糕、頭抽松阪豬炒飯。

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。

▲桃園喜來登酒店禧粵樓吃到飽活動回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

桃園喜來登、八里福朋喜來登「禧粵樓」

桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的2家「禧粵樓」，去年暑假都有吃到飽活動，今年再度回歸，時間為6月16日至9月30日，不只櫻桃片皮鴨無限供應，菜單內容包括開胃冷菜、點心、經典熱菜、主食、湯品、甜品水果及飲品等40多道中式料理，都可以不斷續點，成人每位1180元+10%。

40多道料理中，有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚籽燒賣、小豬流沙包、蟹黃豆腐煲，還有醬爆櫻桃鴨架、生菜櫻桃鴨鬆、櫻桃鴨架芋頭米粉湯、孜然蒜香櫻桃鴨架等一鴨多吃的菜色。而開胃冷菜還有櫻桃醉鴨胸、五味鮑魚、白灼鮮蝦。

▲台北福華的珍珠坊續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／取自台北福華官網）

福華大飯店珍珠坊

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」方案持續到今年年底，由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色，官網上有詳細菜單。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%。

▲新葡苑板橋店與復興店也推出「蒸籠推車下午茶」，25道經典港點無限供應。（圖／新葡苑提供）

新葡苑板橋店、復興店

新葡苑日前也宣布，板橋店6月27日前、復興店7月18日前推出「蒸籠推車下午茶」（平日限定），25道經典港點如燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲，每人777元。

▲添好運吃到飽延長到6月底。（圖／添好運提供）

添好運

只提供單點的添好運，今年2月推出「點心放題」受到好評，活動時間不斷延長，日前官方臉書粉專宣布，點心放題續攤到6月底（6/2-6/30平日限定），用餐時間100分鐘，每人餐費699元，新店裕隆城店、天母高島屋店、台中JMall店、台中麗寶店、松山車站店及高雄富民店限定，即日起開放1個月內網路訂位。至於活動是否會延到7月，添好運表示，將進一步評估，目前尚未有確定答案。