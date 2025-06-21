ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

盤點「港點吃到飽」餐廳　這4家還有烤鴨、粵菜無限供應

▲台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理推周末早歡。（圖／台北六福萬怡提供）

▲六福萬怡廣式料理餐廳吃到飽7/1回歸。（圖／台北六福萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

桃園喜來登與八里福朋喜來登的兩家「禧粵樓」上周同步推出櫻桃鴨吃到飽，台北六福萬怡酒店日前也宣布「粵亮尋飽」7月至9月限定回歸，再加上福華大飯店珍珠坊、新葡苑、添好運也有經典港點、下午茶推車無限供應，讓喜歡粵菜港點的饕客及大胃王有更多選擇了。

▲XO醬桂花蘿蔔糕。（圖／台北六福萬怡提供）

▲XO醬桂花蘿蔔糕。（圖／台北六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」

粵亮廣式料理去年推出的「粵亮尋飽」又回來了，7月1日起至9月30日，周一至周五午餐時段限定，成人每位1280元+10%，超過50道料理無限供應，前菜有蔥香玫瑰油雞腿、酒蒸鮑螺海蜇絲、粵亮掛爐烤鴨，海鮮類則有爆炒蠔汁牛蹄蟹、魚子海鮮大良奶、避風塘白蝦，主食吃得到XO醬桂花蘿蔔糕、頭抽松阪豬炒飯。

港點多達13道，包含蜜汁叉燒腸粉、蟹黃鮮蝦腐皮卷、松露鮮蝦餃、豉汁蒸排骨、飛魚卵燒賣皇、蠔皇叉燒酥等經典款。喜歡港式小炒與海鮮的民眾，也能品嚐到松露蝦仁滑蛋、蠔油玉蘭牛肉、粵式小炒皇。最後還可以用港式芋泥酥、招牌奶黃包、銀耳桂圓露、楊枝甘露來結束這一餐。

▲桃園喜來登酒店禧粵樓吃到飽活動回歸。（圖／取自桃園喜來登酒店Sheraton Taoyuan Hotel臉書）

桃園喜來登、八里福朋喜來登「禧粵樓」

桃園喜來登與八里福朋喜來登館內的2家「禧粵樓」，去年暑假都有吃到飽活動，今年再度回歸，時間為6月16日至9月30日，不只櫻桃片皮鴨無限供應，菜單內容包括開胃冷菜、點心、經典熱菜、主食、湯品、甜品水果及飲品等40多道中式料理，都可以不斷續點，成人每位1180元+10%。

40多道料理中，有大家熟悉的蘿蔔糕、海鮮腐皮捲、鮮蝦腸粉、魚籽燒賣、小豬流沙包、蟹黃豆腐煲，還有醬爆櫻桃鴨架、生菜櫻桃鴨鬆、櫻桃鴨架芋頭米粉湯、孜然蒜香櫻桃鴨架等一鴨多吃的菜色。而開胃冷菜還有櫻桃醉鴨胸、五味鮑魚、白灼鮮蝦。

▲台北福華的珍珠坊續推「港點粵菜吃到飽」。（圖／取自台北福華官網）

福華大飯店珍珠坊

福華大飯店珍珠坊「港點粵菜吃到飽」方案持續到今年年底，由主廚特選60道精選招牌料理，包括冷盤類、燒臘類、熱炒類、主食類、精選羹湯類、點心類、甜品類等7大類，其中明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、玫瑰油雞、蜜汁叉燒酥、乾炒牛河粉、避風塘軟殼蟹都是必點人氣菜色，官網上有詳細菜單。周一至周五午餐及晚餐，成人1250元+10%，周六至周日午餐及晚餐，成人1550元+10%。

▲新葡苑板橋店與復興店也推出「蒸籠推車下午茶」，25道經典港點無限供應。（圖／新葡苑提供）

新葡苑板橋店、復興店

新葡苑日前也宣布，板橋店6月27日前、復興店7月18日前推出「蒸籠推車下午茶」（平日限定），25道經典港點如燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲，每人777元。

▲添好運吃到飽延長到6月底。（圖／添好運提供）

添好運

只提供單點的添好運，今年2月推出「點心放題」受到好評，活動時間不斷延長，日前官方臉書粉專宣布，點心放題續攤到6月底（6/2-6/30平日限定），用餐時間100分鐘，每人餐費699元，新店裕隆城店、天母高島屋店、台中JMall店、台中麗寶店、松山車站店及高雄富民店限定，即日起開放1個月內網路訂位。至於活動是否會延到7月，添好運表示，將進一步評估，目前尚未有確定答案。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 港點吃到飽 烤鴨吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這一刻等了12年】女兒戴上電子義肢才3小時 第一件事超催淚

推薦閱讀

穿越時光的藝術殿堂！漫遊慕尼黑王宮

穿越時光的藝術殿堂！漫遊慕尼黑王宮

台中最強10大燒肉店大公開

台中最強10大燒肉店大公開

盤點「港點吃到飽」餐廳　這4家還有烤鴨、粵菜無限供應

盤點「港點吃到飽」餐廳　這4家還有烤鴨、粵菜無限供應

枋山秘境咖啡藏身不起眼小宅內

枋山秘境咖啡藏身不起眼小宅內

5大速食店周末炸雞優惠開打

5大速食店周末炸雞優惠開打

員林特有爆皮湯！還有季節限定炸蒜條

員林特有爆皮湯！還有季節限定炸蒜條

夏至限定甜甜圈、冰淇淋買1送1

夏至限定甜甜圈、冰淇淋買1送1

5家手搖飲夏至優惠懶人包

5家手搖飲夏至優惠懶人包

南投水里50年霸氣什錦湯麵給料不手軟

南投水里50年霸氣什錦湯麵給料不手軟

全家霜淇淋買1送1、衛生紙買1送2

全家霜淇淋買1送1、衛生紙買1送2

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家手搖飲夏至優惠懶人包

高雄承億酒店新推早午餐吃到飽

戴資穎馬尼拉Solaire晨麗度假城

圓山飯店3家餐廳推夏季快閃優惠

基隆山洞餐廳！四周布滿巨大岩壁超涼

夏日消暑「3家茶霜淇淋」來了

台南熱氣球派對將登場有免費接駁、交管

台中最狂火鍋新莊店今日開幕

北市大花紫薇、阿勃勒盛開景點一次看

日月潭老街登高望遠咖啡秘境！

熱門行程

最新新聞更多

穿越時光的藝術殿堂！漫遊慕尼黑王宮

台中最強10大燒肉店大公開

盤點「港點吃到飽」餐廳　這4家還有烤鴨、粵菜無限供應

枋山秘境咖啡藏身不起眼小宅內

5大速食店周末炸雞優惠開打

員林特有爆皮湯！還有季節限定炸蒜條

夏至限定甜甜圈、冰淇淋買1送1

5家手搖飲夏至優惠懶人包

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366